Jaipur News: पब्लिक पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुई दोस्ती का खौफनाक अंत, मिला जीवनभर का दर्द, जानें पूरा मामला

जयपुर शहर के एक थाना इलाके में एक 17 साल की किशोरी पार्क में रोजाना मॉर्निंग वॉक करने जाती थी। पार्क में ही उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। मॉर्निंग वॉक के दौरान किशोरी की आरोपी युवक से दोस्ती हुई थी। पुलिस को दी रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने उसे मिलने के बहाने बुला घर में बुलाया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने नाबालिग के बयान पर पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर रविवार रात आरोपी युवक को अरेस्ट किया है।