Rajasthan : राजस्थान में नहीं टलेगी एसआई भर्ती-2025 परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने SI भर्ती-2021 के अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत

राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। राज्य सरकार ने परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली है। अब यदि परीक्षा को रोका जाएगा तो व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न होगी। साथ ही जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने से इनकार कर दिया।