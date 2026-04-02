राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देर पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त सहित सचिव को अवमानना नोटिस

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। हाईकोर्ट ने पंचायत एवं निकाय चुनावों में देरी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के स्पष्ट आदेश के बावजूद मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए 22 अप्रेल और 8 मई की तिथियां कैसे तय की गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। साथ ही मौखिक रूप से यह भी कहा कि अवमानना के आरोपित अधिकारी अधिवक्ता की सेवाएं व्यक्तिगत खर्च पर लें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर गुरुवार को यह आदेश दिया। पंचायत चुनाव से संबंधित गिरिराज सिंह देवंदा की अवमानना याचिका पर भी संयुक्त रूप से सुनवाई की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियां तैयार कर ली है, लेकिन चुनाव कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद को तलब किया। उन्होंने बताया कि सरकार चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगी। इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की समयसीमा निर्धारित है, तो मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की तिथियां उससे आगे कैसे निर्धारित की जा सकती हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं, जो सीधे तौर पर हाईकोर्ट की अवमानना है। उन्होंने कहा कि आयोग ने मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए 22 अप्रेल और 8 मई 2026 तक का कार्यक्रम तय किया है, जिससे स्पष्ट है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं होगा।
हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को आदेश दिया था कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराए। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।
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