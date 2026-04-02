राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देर पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त सहित सचिव को अवमानना नोटिस

जयपुर। हाईकोर्ट ने पंचायत एवं निकाय चुनावों में देरी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के स्पष्ट आदेश के बावजूद मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए 22 अप्रेल और 8 मई की तिथियां कैसे तय की गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। साथ ही मौखिक रूप से यह भी कहा कि अवमानना के आरोपित अधिकारी अधिवक्ता की सेवाएं व्यक्तिगत खर्च पर लें।