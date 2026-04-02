Rajasthan Politics : राजस्थान में 25 से बढ़कर 38 हो सकतीं हैं लोकसभा सीटें! जानें क्यों सुर्खियों में है ये सवाल

Rajasthan Politics : राजस्थान में जल्द 25 नहीं 38 लोकसभा सीटें हो जाएंगी हैं। इस चर्चा के बाद अचानक राजस्थान की राजनीति में गरमाहट आ गई है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून यानी नारी वंदन अधिनियम को वर्ष 2029 से पहले लागू करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो देश की लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए नए सिरे से परिसीमन तय होगा। इसका असर राजस्थान में भी पड़ेगा।