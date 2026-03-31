संसद में अमित शाह ने लिया राजस्थान के सांसद राजकुमार रोत का नाम, और कह डाली ये ‘चुभने’ वाली बात- देखें VIDEO

संसद में चर्चा का मुख्य विषय वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराना था। शाह ने स्पष्ट किया कि उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए विकास ही एकमात्र रास्ता है और इसके लिए केंद्र सरकार आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे उग्रवाद के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि मोदी सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भारी कमी की है।

