31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

संसद में अमित शाह ने लिया राजस्थान के सांसद राजकुमार रोत का नाम, और कह डाली ये ‘चुभने’ वाली बात- देखें VIDEO

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वामपंथी उग्रवाद और आदिवासी विकास पर चर्चा के दौरान राजस्थान के युवा और चर्चित सांसद राजकुमार रोत का नाम लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर सीधा हमला बोला। शाह के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति, खासकर आदिवासी बेल्ट में एक नई बहस छेड़ दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 31, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नियम 193 के तहत वामपंथी उग्रवाद (LWE) पर चर्चा के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा-डूंगरपुर से सांसद और भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के नेता राजकुमार रोत का विशेष रूप से उल्लेख किया। शाह ने रोत के जरिए कांग्रेस की 'विकास थ्योरी' पर सवाल खड़े किए और इसे केवल 'वोट बैंक की राजनीति' करार दिया।

'वोट के लालच में कांग्रेस का समर्थन'

अमित शाह ने सदन में बोलते हुए कहा कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस हमेशा यह रोना रोती है कि आदिवासियों का विकास नहीं हुआ। शाह ने राजकुमार रोत की ओर इशारा करते हुए कहा, "राजकुमार रोत जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट के लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। वे कांग्रेस की उसी पुरानी थ्योरी का समर्थन कर रहे थे जिसने दशकों तक आदिवासियों को पीछे रखा।"

आदिवासी समाज विकास से वंचित क्यों?

गृह मंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि आजादी के बाद के 75 सालों में से 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तो फिर आज तक आदिवासी समाज विकास से वंचित क्यों रहा?

शाह ने दावा किया कि आदिवासियों के जीवन में असली बदलाव और विकास की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई है।

देखें VIDEO

राजस्थान की 'वागड़' राजनीति पर सीधा असर

संसद में अमित शाह द्वारा राजकुमार रोत का नाम लेना राजस्थान की स्थानीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा संकेत है।

राजकुमार रोत का कद: रोत राजस्थान के आदिवासी अंचल में एक बेहद लोकप्रिय युवा चेहरा हैं।

भाजपा की रणनीति: शाह के इस बयान से साफ है कि भाजपा अब वागड़ क्षेत्र (डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़) में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) और कांग्रेस के बीच बढ़ते 'गठबंधन' को वैचारिक रूप से चुनौती देना चाहती है।

वामपंथी उग्रवाद और आदिवासी क्षेत्र

संसद में चर्चा का मुख्य विषय वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराना था। शाह ने स्पष्ट किया कि उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए विकास ही एकमात्र रास्ता है और इसके लिए केंद्र सरकार आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे उग्रवाद के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि मोदी सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भारी कमी की है।

राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल

शाह के इस बयान के बाद राजस्थान भाजपा के नेताओं ने इसे 'सत्य का आइना' बताया है, वहीं कांग्रेस और बाप (BAP) समर्थकों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जानकारों का मानना है कि शाह ने रोत का नाम लेकर उन्हें कांग्रेस की टीम का हिस्सा बताकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan BJP : महिला मोर्चा की नई टीम घोषित, 48 नेत्रियों को मिली कमान, देखें पूरी सूची- किसे क्या मिला ज़िम्मा?
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 11:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / संसद में अमित शाह ने लिया राजस्थान के सांसद राजकुमार रोत का नाम, और कह डाली ये ‘चुभने’ वाली बात- देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऐसी ‘सफाई’ देखी नहीं कहीं… हर साल 50 लाख के डस्टबिन लगते ही गायब…न जांच, न रिपोर्ट

जयपुर

पत्रिका की खबर का बड़ा असर: ऑटो में बैठकर जांच करने पहुंचे DSO, एक घंटे लाइन में लगे, 100 रुपए रेट देख सीज किया LPG पंप

जयपुर

Vaibhav Suryavanshi Age : वैभव सूर्यवंशी 15 की उम्र में करोड़पति क्रिकेटर, चिकन-मटन छोड़ा, खाते हैं ये चीजें

Vaibhav Suryavanshi Age, Vaibhav Suryavanshi Age in IPL 2026, Vaibhav Suryavanshi Net worth 2026, Rajasthan Royals
लाइफस्टाइल

Rajasthan BJP : महिला मोर्चा की नई टीम घोषित, 48 नेत्रियों को मिली कमान, देखें पूरी सूची- किसे क्या मिला ज़िम्मा?

जयपुर

RBSE 12th Commerce Result 2026: 12वीं कॉमर्स का 93.64% रहा परिणाम, यहां चेक करें रिजल्ट

RBSE 12th Result Live
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.