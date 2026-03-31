Rajasthan BJP : महिला मोर्चा की नई टीम घोषित, 48 नेत्रियों को मिली कमान, देखें पूरी सूची- किसे क्या मिला ज़िम्मा?

राजस्थान की राजनीति में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर तेज हो गया है। आगामी चुनावों और सांगठनिक मजबूती को देखते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने अपनी नई कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रदेश के हर कोने और हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने नई टीम को 'हर बूथ महिला मजबूत' के संकल्प के साथ मैदान में उतारा है।
नई टीम में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महामंत्री, 8 प्रदेश मंत्री, के अलावा एक-एक प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, 2 कार्यालय मंत्री, एक-एक मीडिया प्रभारी और मीडिया सह प्रभारी, एक-एक प्रदेश आईटी संयोजक, प्रदेश आईटी सह संयोजक, एक-एक सोशल मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया सह प्रभारी, एक-एक प्रदेश रिसर्च संयोजक, प्रदेश रिसर्च सह संयोजक, 12 प्रदेश प्रवक्ता, एक कार्यक्रम प्रभारी, एक-एक मन की बात संयोजक, मन की बात सह संयोजक, एक-एक प्रशिक्षण प्रभारी, प्रशिक्षण सह प्रभारी सहित कुल 48 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।
प्रमुख नियुक्तियां:
प्रदेश महामंत्री: सुनीता व्यास (कोटा), डॉ. अरुणा सिहाग (झुंझुनूं), और डॉ. मूर्ति मीणा (दौसा)।
मीडिया व आईटी: सुजाता मीणा को मीडिया और पूजा गुरनानी को आईटी की कमान सौंपी गई है।
प्रवक्ता: 12 महिला प्रवक्ताओं की फौज तैयार की गई है जो टीवी और सोशल मीडिया पर सरकार का पक्ष रखेंगी।
|क्र. सं.
|पद (Designation)
|नाम (Name)
|जिला (District)
|1
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्रीमती विजय लक्ष्मी राजपुरोहित
|बालोतरा
|2
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|सुश्री शिखा वेद
|चूरू
|3
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्रीमती निकिता राठौड़
|सीकर
|4
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्रीमती ज्योति मिश्रा
|जयपुर शहर
|5
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|डॉ. शानू यादव
|अलवर उत्तर
|6
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्रीमती अनुराधा माहेश्वरी
|जयपुर शहर
|7
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|श्रीमती अंजू सैनी
|श्रीगंगानगर
|8
|प्रदेश उपाध्यक्ष
|सुश्री रेखा परिहार
|भीलवाड़ा
|9
|प्रदेश महामंत्री
|श्रीमती सुनीता व्यास
|कोटा शहर
|10
|प्रदेश महामंत्री
|डॉ. अरुणा सिहाग
|झुंझुनूं
|11
|प्रदेश महामंत्री
|डॉ. मूर्ति मीणा
|दौसा
|12
|प्रदेश मंत्री
|डॉ. रजनी गावड़िया
|नागौर देहात
|13
|प्रदेश मंत्री
|श्रीमती मुकेश कंवर
|अजमेर देहात
|14
|प्रदेश मंत्री
|श्रीमती रेखा जैन
|पाली
|15
|प्रदेश मंत्री
|श्रीमती जयश्री दाधिच
|चूरू
|16
|प्रदेश मंत्री
|श्रीमती हंसिका गुर्जर
|भरतपुर
|17
|प्रदेश मंत्री
|श्रीमती अमरावती शर्मा
|जयपुर शहर
|18
|प्रदेश मंत्री
|श्रीमती शीला चन्दन जाटव
|करौली
|19
|प्रदेश मंत्री
|श्रीमती सीमा अखावत
|अजमेर शहर
|20
|प्रदेश कोषाध्यक्ष
|श्रीमती सुषमा सोनी
|जयपुर शहर
|21
|प्रदेश सह कोषाध्यक्ष
|श्रीमती कनिका विश्नोई
|जोधपुर देहात उत्तर
|22
|कार्यालय मंत्री
|श्रीमती मीना बनर्जी
|जयपुर शहर
|23
|कार्यालय मंत्री
|श्रीमती बीना शर्मा
|जयपुर शहर
|24
|मीडिया प्रभारी
|सुश्री सुजाता मीणा
|जयपुर देहात दक्षिण
|25
|मीडिया सह प्रभारी
|श्रीमती पूनम जैन
|कोटा शहर
|26
|प्रदेश आई.टी. संयोजक
|श्रीमती पूजा गुरनानी
|जयपुर शहर
|27
|प्रदेश आई.टी. सह संयोजक
|डॉ. सोनिका जैन
|उदयपुर शहर
|28
|सोशल मीडिया प्रभारी
|श्रीमती प्रियंका त्यागी
|जोधपुर शहर
|29
|सोशल मीडिया सह प्रभारी
|श्रीमती मनीषा जोधा
|बीकानेर शहर
|30
|रिसर्च संयोजक
|श्रीमती श्रीष्टि सेठी
|जयपुर शहर
|31
|रिसर्च सह संयोजक
|श्रीमती सुलभा सारदा
|जयपुर शहर
|32
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती अनुपमा मोदी
|जयपुर शहर
|33
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती अदिति शर्मा
|जयपुर शहर
|34
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती आंचल अवाना
|जयपुर शहर
|35
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती मंजू सैनी
|जयपुर देहात उत्तर
|36
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती किरण मेघवाल
|हनुमानगढ़
|37
|प्रदेश प्रवक्ता
|डॉ. अंजली यादव
|अलवर उत्तर
|38
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती रजनी सोनी
|कोटा देहात
|39
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती निर्मला मकवाना
|बांसवाड़ा
|40
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती ममता कुमावत
|बालोतरा
|41
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती सुनीता सैनी
|अलवर दक्षिण
|42
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती चेतना मीणा
|सवाईमाधोपुर
|43
|प्रदेश प्रवक्ता
|श्रीमती रमेश कुमारी कौर
|श्रीगंगानगर
|44
|कार्यक्रम प्रभारी
|डॉ. नीलम मूंदड़ा
|जोधपुर शहर
|45
|मन की बात संयोजक
|श्रीमती उमा शर्मा
|जयपुर देहात दक्षिण
|46
|मन की बात सह संयोजक
|श्रीमती वीणा कुमारी दशोरा
|चित्तौड़गढ़
|47
|प्रशिक्षण प्रभारी
|डॉ. मंजू मेघवाल
|जालौर
|48
|प्रशिक्षण सह प्रभारी
|श्रीमती रूबिया उपाध्याय
|अलवर दक्षिण
महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने नई टीम की घोषणा करते हुए इसे समर्पण और ऊर्जा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, "हम सब मिलकर संगठन को और सशक्त, सक्रिय और जन-जन से जुड़ा बनाने का संकल्प लेते हैं। नए जोश और नई सोच के साथ हम 'हर बूथ महिला मजबूत' के मंत्र को साकार करेंगे।"
लिस्ट जारी होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के नेतृत्व में नारी शक्ति संगठित होकर राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।"
इस सूची की सबसे बड़ी खासियत इसका 'राजस्थान सेंट्रिक' होना है। बालोतरा से विजय लक्ष्मी राजपुरोहित, चूरू से शिखा वेद, और श्रीगंगानगर से अंजू सैनी को उपाध्यक्ष बनाकर बॉर्डर से लेकर रेगिस्तान तक भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत की है। वहीं, जयपुर शहर और देहात से भी कई सक्रिय चेहरों को जगह दी गई है।
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