Rajasthan BJP : महिला मोर्चा की नई टीम घोषित, 48 नेत्रियों को मिली कमान, देखें पूरी सूची- किसे क्या मिला ज़िम्मा?

1 प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी राजपुरोहित बालोतरा

2 प्रदेश उपाध्यक्ष सुश्री शिखा वेद चूरू

3 प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती निकिता राठौड़ सीकर

4 प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति मिश्रा जयपुर शहर

5 प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. शानू यादव अलवर उत्तर

6 प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा माहेश्वरी जयपुर शहर

7 प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू सैनी श्रीगंगानगर

8 प्रदेश उपाध्यक्ष सुश्री रेखा परिहार भीलवाड़ा

9 प्रदेश महामंत्री श्रीमती सुनीता व्यास कोटा शहर

10 प्रदेश महामंत्री डॉ. अरुणा सिहाग झुंझुनूं

11 प्रदेश महामंत्री डॉ. मूर्ति मीणा दौसा

12 प्रदेश मंत्री डॉ. रजनी गावड़िया नागौर देहात

13 प्रदेश मंत्री श्रीमती मुकेश कंवर अजमेर देहात

14 प्रदेश मंत्री श्रीमती रेखा जैन पाली

15 प्रदेश मंत्री श्रीमती जयश्री दाधिच चूरू

16 प्रदेश मंत्री श्रीमती हंसिका गुर्जर भरतपुर

17 प्रदेश मंत्री श्रीमती अमरावती शर्मा जयपुर शहर

18 प्रदेश मंत्री श्रीमती शीला चन्दन जाटव करौली

19 प्रदेश मंत्री श्रीमती सीमा अखावत अजमेर शहर

20 प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीमती सुषमा सोनी जयपुर शहर

21 प्रदेश सह कोषाध्यक्ष श्रीमती कनिका विश्नोई जोधपुर देहात उत्तर

22 कार्यालय मंत्री श्रीमती मीना बनर्जी जयपुर शहर

23 कार्यालय मंत्री श्रीमती बीना शर्मा जयपुर शहर

24 मीडिया प्रभारी सुश्री सुजाता मीणा जयपुर देहात दक्षिण

25 मीडिया सह प्रभारी श्रीमती पूनम जैन कोटा शहर

26 प्रदेश आई.टी. संयोजक श्रीमती पूजा गुरनानी जयपुर शहर

27 प्रदेश आई.टी. सह संयोजक डॉ. सोनिका जैन उदयपुर शहर

28 सोशल मीडिया प्रभारी श्रीमती प्रियंका त्यागी जोधपुर शहर

29 सोशल मीडिया सह प्रभारी श्रीमती मनीषा जोधा बीकानेर शहर

30 रिसर्च संयोजक श्रीमती श्रीष्टि सेठी जयपुर शहर

31 रिसर्च सह संयोजक श्रीमती सुलभा सारदा जयपुर शहर

32 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती अनुपमा मोदी जयपुर शहर

33 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती अदिति शर्मा जयपुर शहर

34 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती आंचल अवाना जयपुर शहर

35 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती मंजू सैनी जयपुर देहात उत्तर

36 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती किरण मेघवाल हनुमानगढ़

37 प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अंजली यादव अलवर उत्तर

38 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती रजनी सोनी कोटा देहात

39 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती निर्मला मकवाना बांसवाड़ा

40 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती ममता कुमावत बालोतरा

41 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती सुनीता सैनी अलवर दक्षिण

42 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती चेतना मीणा सवाईमाधोपुर

43 प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती रमेश कुमारी कौर श्रीगंगानगर

44 कार्यक्रम प्रभारी डॉ. नीलम मूंदड़ा जोधपुर शहर

45 मन की बात संयोजक श्रीमती उमा शर्मा जयपुर देहात दक्षिण

46 मन की बात सह संयोजक श्रीमती वीणा कुमारी दशोरा चित्तौड़गढ़

47 प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. मंजू मेघवाल जालौर