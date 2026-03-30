Rajasthan Politics : ‘बेटा वैभव CM आवास में नहीं, किराए के मकान में रहा’, आखिर किस बात पर अशोक गहलोत ने कही ऐसी बात?

राजस्थान की राजनीति के 'जादूगर' कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने निजी जीवन और शासनकाल के कड़े अनुशासन का उदाहरण पेश किया। मंत्री पुत्रों के सरकार में हस्तक्षेप को लेकर दिए गए अपने पिछले बयान पर सफाई देते हुए गहलोत ने कहा कि उन्होंने कभी पुत्रों या रिश्तेदारों को 'राजनीति' से दूर रखने की बात नहीं कही, बल्कि 'सरकार' से दूर रखने की नसीहत दी थी।