प्रमोशन के बाद भी इंतजार में आइएएस, आरपीएस से बने आइपीएस को जल्द पोस्टिंग

आरएएस से आइएएस बने नवनीत कुमार, सुखवीर सैनी, हरफूल सिंह यादव, राजेश वर्मा, सुरेश चंद्र, महेन्द्र कुमार खींची, अजीत सिंह राजावत, अवधेश शर्मा, राकेश शर्मा, जगवीर सिंह, बृजेश कुमार चंदोलिया, डॉ. हर सहाय मीणा, जुगल किशोर मीणा, राकेश राजोरिया, ललित कुमार व डॉ. शिव प्रसाद सिंह को 2016 का बैच आवंटित किया गया। इस बैच में सीधे आइएएस बने अफसर इस समय विभिन्न जिलों में कलक्टर के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये आज भी आरएएस के समय लगे पद पर ही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाल ही आई आरएएस अफसरों की एक सूची में प्रमोटी आइएएस हरफूल सिंह यादव की जगह अन्य आरएएस अफसर को लगा दिया गया, जिससे यादव अब एपीओ चल रहे हैं।