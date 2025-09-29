Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

प्रमोशन के बाद भी इंतजार में आइएएस, आरपीएस से बने आइपीएस को जल्द पोस्टिंग

प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों ट्रांसफर-पोस्टिंग और पदोन्नति को लेकर चर्चा खूब है। सबसे बड़ी चर्चा तो यह है कि तीन माह पहले प्रमोशन देकर जिन आरएएस अफसरों को आइएएस बनाया गया था वे तो पुराने पदों पर काम कर रहेे हैं, लेकिन बीस दिन पहले आरपीएस से आइपीएस बने अफसर पोस्टिंग पाने में कामयाब रहे। इसके अलावा 15 दिन पहले केंद्र में नियुक्ति पाने वाले डीओपी सचिव केके पाठक अभी तक रिलीव ही नहीं हो सके हैं।

2 min read

जयपुर

image

GAURAV JAIN

Sep 29, 2025

- 15 दिन पहले आइएएस पाठक की दिल्ली में नियुक्ति, लेकिन अभी तक रिलीव नहीं

किए गए

जयपुर. प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों ट्रांसफर-पोस्टिंग और पदोन्नति को लेकर चर्चा खूब है। सबसे बड़ी चर्चा तो यह है कि तीन माह पहले प्रमोशन देकर जिन आरएएस अफसरों को आइएएस बनाया गया था वे तो पुराने पदों पर काम कर रहेे हैं, लेकिन बीस दिन पहले आरपीएस से आइपीएस बने अफसर पोस्टिंग पाने में कामयाब रहे। इसके अलावा 15 दिन पहले केंद्र में नियुक्ति पाने वाले डीओपी सचिव केके पाठक अभी तक रिलीव ही नहीं हो सके हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होने वाले आरएएस अफसरों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के संयुक्त सचिव जगवीर सिंह और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विशेष सहायक ललित कुमार भी शामिल थे।

इन अफसरों को इंतजार

आरएएस से आइएएस बने नवनीत कुमार, सुखवीर सैनी, हरफूल सिंह यादव, राजेश वर्मा, सुरेश चंद्र, महेन्द्र कुमार खींची, अजीत सिंह राजावत, अवधेश शर्मा, राकेश शर्मा, जगवीर सिंह, बृजेश कुमार चंदोलिया, डॉ. हर सहाय मीणा, जुगल किशोर मीणा, राकेश राजोरिया, ललित कुमार व डॉ. शिव प्रसाद सिंह को 2016 का बैच आवंटित किया गया। इस बैच में सीधे आइएएस बने अफसर इस समय विभिन्न जिलों में कलक्टर के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये आज भी आरएएस के समय लगे पद पर ही काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाल ही आई आरएएस अफसरों की एक सूची में प्रमोटी आइएएस हरफूल सिंह यादव की जगह अन्य आरएएस अफसर को लगा दिया गया, जिससे यादव अब एपीओ चल रहे हैं।

आइपीएस बने अफसरों को नहीं करना पड़ा इंतजार

इस माह की शुरुआत में पांच आरपीएस अफसर पीयूष दीक्षित, विशनाराम, पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़, कमल शेखावत, अवनीश कुमार को पदोन्नत कर आइपीएस अफसर बना दिया गया। पांच दिन पहले इनको नए पदों पर नियुक्ति भी दे दी गई। इन अफसरों के मामले में पदोन्नति से लेकर नए पदों पर नियुक्ति देने में मात्र तीन सप्ताह ही लगे।

पाठक की 15 दिन पहले केंद्र में नियुक्ति

राजस्थान कैडर के आइएएस और डीओपी सचिव के.के. पाठक को केंद्र सरकार ने 13 सितंबर को उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया। 15 दिन बाद भी वे रिलीव नहीं हो सके हैं। यदि 21 दिन में रिलीव नहीं हुए तो नियुक्ति रद्द हो सकती है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने पहले अनुमति दी, लेकिन बाद में वापस ले ली। केंद्र ने विरोध के बावजूद नियुक्ति जारी रखी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 06:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रमोशन के बाद भी इंतजार में आइएएस, आरपीएस से बने आइपीएस को जल्द पोस्टिंग

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Alert: IMD ने अभी-अभी जारी की चेतावनी, 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, इस रफ्तार से चलेगी तेज हवा

rain alert
जयपुर

आपकी बात: त्योहारी सीजन मे मिलावटी सामग्री से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं?

ओपिनियन

दिवाली से पहले जयपुर को CM भजनलाल ने दी 450 करोड़ की सौगात, यहां बनेगी एलिवेटेड रोड; 3 नए थाने खुले

CM Bhajanlal
जयपुर

भविष्य में ओलावृष्टि होगी और ज्यादा विनाशकारी

खास खबर

Rajasthan: गहलोत-पायलट खेमे के 6 नेताओं की कांग्रेस में एंट्री, पहले क्यों हुआ था निलंबन? अब क्यों हुई वापसी? जानें

Ashok Gehlot and Sachin Pilot
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.