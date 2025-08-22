10th Pass Job: यदि आप दसवीं पास हैं तो आपको 40 निजी कंपनियां देंगी नौकरी की सौगात

Job Fair: जयपुर। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन दिनांक 29 अगस्त 2025 को प्रातः 10 बजे से बगरू स्थित राजकीय महाविद्यालय में किया जाएगा। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय की उपनिदेशक नवरेखा शिविर में निर्माण, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, कॉल सेन्टर, बीमा आदि क्षेत्रों से संबंधित लगभग 40 निजी नियोजक मौके पर ही युवा आशार्थियों का साक्षात्कार के पश्चात् प्राथमिक चयन कर लाभान्वित करेंगें।