10th Pass Job: यदि आप दसवीं पास हैं तो आपको 40 निजी कंपनियां देंगी नौकरी की सौगात

Job Fair: जयपुर। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन दिनांक 29 अगस्त 2025 को प्रातः 10 बजे से बगरू स्थित राजकीय महाविद्यालय में किया जाएगा। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय की उपनिदेशक नवरेखा शिविर में निर्माण, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, कॉल सेन्टर, बीमा आदि क्षेत्रों से संबंधित लगभग 40 निजी नियोजक मौके पर ही युवा आशार्थियों का साक्षात्कार के पश्चात् प्राथमिक चयन कर लाभान्वित करेंगें।
उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी विभाग शिविर में भाग ले कर अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान कर आशार्थियों को लाभांवित करेगें। शिविर में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा एक क्यूआर कोड जारी किया गया है जिसके जरिये युवा शिविर के लिए अपना पंजीयन करवा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई पॉलिटेक्निक आदि सभी योग्यताधारी रोजगार के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए इस रोजगार सहायता शिविर में रिक्तियां है। सभी योग्यताधारी आशार्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल व छाया प्रति के साथ इस रोजगार मेले का लाभ उठायें।