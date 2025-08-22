Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

10th Pass Job: यदि आप दसवीं पास हैं तो आपको 40 निजी कंपनियां देंगी नौकरी की सौगात

Job Opportunities: अब नहीं रहेगी नौकरी की चिंता, दसवीं पास को मिलेगा सुनहरा अवसर। 40 कंपनियों ने खोले रोजगार के दरवाज़े। यदि आप दसवीं पास हैं तो आपको 40 निजी कंपनियां देंगी रोजगार की सौगात।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 22, 2025

Job (Photo Patrika)
Job (Photo Patrika)

Job Fair: जयपुर। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन दिनांक 29 अगस्त 2025 को प्रातः 10 बजे से बगरू स्थित राजकीय महाविद्यालय में किया जाएगा। उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय की उपनिदेशक नवरेखा शिविर में निर्माण, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सिक्योरिटी, कॉल सेन्टर, बीमा आदि क्षेत्रों से संबंधित लगभग 40 निजी नियोजक मौके पर ही युवा आशार्थियों का साक्षात्कार के पश्चात् प्राथमिक चयन कर लाभान्वित करेंगें।

उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी विभाग शिविर में भाग ले कर अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान कर आशार्थियों को लाभांवित करेगें। शिविर में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा एक क्यूआर कोड जारी किया गया है जिसके जरिये युवा शिविर के लिए अपना पंजीयन करवा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई पॉलिटेक्निक आदि सभी योग्यताधारी रोजगार के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए इस रोजगार सहायता शिविर में रिक्तियां है। सभी योग्यताधारी आशार्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल व छाया प्रति के साथ इस रोजगार मेले का लाभ उठायें।

ये भी पढ़ें

Medical Facilities: एंजियोप्लास्टी और जटिल सर्जरी में मिली सफलता, आरयूएचएस बना विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का नया केंद्र
जयपुर
image

ये भी पढ़ें

Holiday: राजस्थान के इस जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, आदेश जारी
जयपुर
Public Holiday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 10th Pass Job: यदि आप दसवीं पास हैं तो आपको 40 निजी कंपनियां देंगी नौकरी की सौगात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.