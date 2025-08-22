Holiday: राजस्थान के इस जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, आदेश जारी

Rajasthan Local Holiday: जयपुर। राजस्थान के एक जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित किया गया है।

अलवर जिले में पांडूपोल का मेला 26 अगस्त को भरेगा। इस कारण जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश के तहत 26 अगस्त का अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसके चलते सभी सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा।