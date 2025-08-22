Patrika LogoSwitch to English

Holiday: राजस्थान के इस जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, आदेश जारी

Rajasthan festivals: अलवर जिले में 26 अगस्त को अवकाश, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद। पांडुपोल मेले पर प्रशासन का फैसला, सरकारी आदेश जारी। भर्तृहरि व पांडुपोल मेले के लिए रोडवेज चलाएगी स्पेशल बसें, आधे किराए में सफर।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 22, 2025

Rajasthan Local Holiday: जयपुर। राजस्थान के एक जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित किया गया है।
अलवर जिले में पांडूपोल का मेला 26 अगस्त को भरेगा। इस कारण जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश के तहत 26 अगस्त का अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। इसके चलते सभी सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा।

अलवर जिले में पांडुपोल का मेला 26 और लोक देवता भर्तृहरि का मेला 31 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां तेज हो गई है। रोडवेज ने भी इन दोनों मेलों के लिए स्पेशल बसें चलाने की घोषणा की है।

बसों का संचालन 25 से 31 अगस्त तक
बसों का संचालन मत्स्य नगर डिपो की ओर से 25 से 31 अगस्त तक किया जाएगा। बसें 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी और यात्रियों को आधे किराया में सफर कराया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक कुलदीप शर्मा ने बताया कि 25 अगस्त को सुबह 8 बजे से बस सेवा शुरू होगी। करीब 80 बसों का संचालन किया जाएगा।

Updated on:

22 Aug 2025 10:23 am

Published on:

22 Aug 2025 10:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Holiday: राजस्थान के इस जिले में 26 अगस्त का अवकाश घोषित, स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, आदेश जारी

