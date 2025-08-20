Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Govt Job: राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, एक और भर्ती परीक्षा में बढ़े 243 पद

Goverment Job: राज्य सरकार की ओर से कई भर्ती परीक्षाओं में पदों की संख्या बढाई जा रही है। इसी क्रम में सरकार ने एक और भर्ती परीक्षा में 243 पदों की बढोत्तरी की है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 20, 2025

जयपुर। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में चल रही पशुधन सहायक भर्ती अब और बड़ी हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 243 अतिरिक्त पद जोड़ने का फैसला किया है। पहले जहां कुल 2540 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, अब यह संख्या बढ़कर 2783 हो गई है। इसका सीधा फायदा उन हजारों युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया है।

चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इस भर्ती के लिए प्रदेशभर से 37 हजार से ज्यादा आवेदन आए थे। 13 जून को परीक्षा का आयोजन भी हो चुका है। अब बोर्ड जल्द ही प्री-रिजल्ट घोषित करेगा और उसके बाद 2783 पदों पर आधारित संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसमें टीएसपी और नॉन-टीएसपी क्षेत्रों का वर्गीकरण भी शामिल होगा। इसके बाद ही फाइनल रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

पशुपालन विभाग में यह भर्ती इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पशुधन पर निर्भर है। अधिक संख्या में पशुधन सहायकों की तैनाती से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि पशुपालकों को भी सीधी सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार का यह कदम बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है।

Updated on:

20 Aug 2025 05:17 pm

Published on:

20 Aug 2025 05:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Govt Job: राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, एक और भर्ती परीक्षा में बढ़े 243 पद

