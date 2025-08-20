Govt Job: राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, एक और भर्ती परीक्षा में बढ़े 243 पद

जयपुर। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में चल रही पशुधन सहायक भर्ती अब और बड़ी हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 243 अतिरिक्त पद जोड़ने का फैसला किया है। पहले जहां कुल 2540 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, अब यह संख्या बढ़कर 2783 हो गई है। इसका सीधा फायदा उन हजारों युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया है।