Education News: अब 30 अगस्त तक स्कूलों में प्रवेश, नामांकन बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ने पर फोकस

Analyst Programmer Exam: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-उप निदेशक परीक्षा-2024 का आयोजन 20 अगस्त को होगा। अजमेर जिला मुख्यालय पर सुबह 10 से 12 बजे तक प्रथम पेपर और दोपहर 3 से 5 बजे तक द्वितीय पेपर होगा। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट का पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रवेश पत्र रविवार को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए है। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि से इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। केंद्रों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लाना जरूरी होगा। मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट होने पर मूल मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा।