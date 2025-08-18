Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Education News: अब 30 अगस्त तक स्कूलों में प्रवेश, नामांकन बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ने पर फोकस

Education Updates: कक्षा एक से आठ तक सत्र पर्यंत्र प्रवेश होगा। पहले प्रवेश के लिए 15 अप्रेल से 30 जुलाई तक तिथि तय की गई थी। इसके बाद तिथि बढ़ाते हुए 16 अगस्त की गई। एक बार फिर अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 18, 2025

Rajasthan Education New

Rajasthan Education News: जयपुर. स्कूलों में नामांकन बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट हुए बच्चों को वापस जोड़ने के लिए प्रवेश की तिथि एक बार फिर बढ़ाई गई है। अब 30 अगस्त तक स्कूलों में प्रवेश दिया जा सकेगा। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को इस दौरान प्रवेश दिया जाएगा। जबकि कक्षा एक से आठ तक सत्र पर्यंत्र प्रवेश होगा। पहले प्रवेश के लिए 15 अप्रेल से 30 जुलाई तक तिथि तय की गई थी। इसके बाद तिथि बढ़ाते हुए 16 अगस्त की गई। एक बार फिर अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

पशु परिचर: पदस्थापना में विकल्प की प्रक्रिया शुरू

Animal Attendant Recruitment: जयपुर. पशुपालन विभाग ने पशु परिचर पदों पर सीधी भर्ती-2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए चयनित अभ्यर्थी अब ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अपनी पसंद के जिलों के लिए विकल्प भर सकते हैं। यह प्रक्रिया 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक चलेगी। अभ्यर्थियों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए अभ्यर्थियों को लॉगिन करना होगा।

ये भी पढ़ें

Health Infrastructure: नवीन चिकित्सालयों के निर्माण की समय सीमा करें तय, नियमित रूप से हो मॉनिटरिंग
जयपुर
image

यह है प्रक्रिया: वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। उन्हें अपनी लेटेस्ट फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फिर वे उपलब्ध रिक्तियों को देख कर विकल्प भर सकेंगे। विकल्प न भरने पर विभाग मेरिट के आधार पर रैंडम पोस्टिंग कर सकता है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता: पदस्थापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद विधवा/परित्यक्ता/ एकल महिलाएं, पूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और पति-पत्नी को प्राथमिकता पर रखा जाएगा।

------------------------------------

हाईकोर्ट ने लगाई बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक

BSc Nursing Counseling: जयपुर. हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार को एनओसी प्रक्रिया 2 सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया। तब तक सुनवाई टालते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का मुद्दा हल नहीं हो जाता, काउंसलिंग प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी व न्यायाधीश बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी (आरयूएचएस) की अपील पर यह आदेश दिया।

अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दीप्ति शिखा कला संस्थान को 50 सीटों के लिए काउंसलिंग में अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि सामान्यत: जनहित देखते हुए अदालत काउंसलिंग पर रोक लगाने से बचती है, लेकिन मामले में पेचीदगी बढ़ने से रोकने के लिए यह आदेश दिया जा रहा है। साथ ही स्पष्ट किया कि एनओसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई भी पक्ष काउंसलिंग फिर से शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है।

---------------------------------------

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-उप निदेशक परीक्षा बीस अगस्त को

Analyst Programmer Exam: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-उप निदेशक परीक्षा-2024 का आयोजन 20 अगस्त को होगा। अजमेर जिला मुख्यालय पर सुबह 10 से 12 बजे तक प्रथम पेपर और दोपहर 3 से 5 बजे तक द्वितीय पेपर होगा। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट का पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रवेश पत्र रविवार को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए है। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि से इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। केंद्रों पर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लाना जरूरी होगा। मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट होने पर मूल मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा।

ये भी पढ़ें

Six Lane Road: राजस्थान में बनेगा एक और सिक्स लेन रोड, 74.90 करोड़ रुपए होंगे खर्च
अलवर
six lane expressway

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Education News: अब 30 अगस्त तक स्कूलों में प्रवेश, नामांकन बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट बच्चों को जोड़ने पर फोकस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.