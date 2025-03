IIFA 2025: सितारों से गुलजार हुई गुलाबी नगरी, शाहिद कपूर, नोरा फतेही और श्रेया घोषाल पहुंची जयपुर; ये है दो दिन का शेड्यूल

जयपुर•Mar 07, 2025 / 05:44 pm• Nirmal Pareek

IIFA 2025: गुलाबी नगरी जयपुर इन दिनों बॉलीवुड सितारों की चकाचौंध से गुलजार है। IIFA 2025 का 25वां संस्करण 8 और 9 मार्च को जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बॉलिवुड की कई दिग्गज हस्तियां हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं। बॉलीवुड के सितारे इस प्रतिष्ठित समारोह में अपने शानदार परफॉर्मेंस और होस्टिंग से चार चांद लगाने वाले हैं। इस साल की थीम ‘Silver Is The New Gold’ रखी गई है, जो आईफा के 25 वर्षों की शानदार यात्रा को सेलिब्रेट करने का प्रतीक है।

जयपुर पहुंचे कई बड़े सितारे आईफा अवॉर्ड्स में हिस्सा लेने के लिए बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां जयपुर पहुंच चुकी हैं। शुक्रवार को शाहिद कपूर, मीका सिंह, नोरा फतेही, निम्रत कौर, श्रेया घोषाल और करिश्मा जयपुर पहुंचे। वहीं, गुरुवार को माधुरी दीक्षित, अपारशक्ति खुराना, विजय वर्मा और अभिषेक बनर्जी भी जयपुर आ चुके थे। आज जयपुर में सबसे बड़ी एंट्री सुपरस्टार शाहरुख खान की होगी, जो 9 मार्च को अपनी खास परफॉर्मेंस देने के लिए तीन दिन तक जयपुर में रुकेंगे। इनके अलावा रेखा, करीना कपूर, करण जौहर, कार्तिक आर्यन जैसे दिग्गज भी इस भव्य समारोह में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। आज रात माधुरी दीक्षित का टॉक शो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ‘द जर्नी ऑफ वीमेन इन सिनेमा’ नामक एक खास टॉक शो होगा, जिसमें माधुरी दीक्षित और ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा मंच साझा करेंगी। यह संवाद होटल हयात रीजेंसी, मानसरोवर में होगा, जिसे IIFA की वाइस प्रेसिडेंट नूरीन खान संचालित करेंगी। इस कार्यक्रम में सिनेमा में महिलाओं की भूमिका, उनके संघर्ष, चुनौतियों और उपलब्धियों पर चर्चा होगी। IIFA 2025 का दो दिन का शेड्यूल 8 मार्च: IIFA डिजिटल अवॉर्ड्स- IIFA डिजिटल अवॉर्ड्स का आयोजन 8 मार्च को किया जाएगा, जिसे अभिनेता अपारशक्ति खुराना, विजय वर्मा और अभिषेक बनर्जी होस्ट करेंगे। 9 मार्च: IIFA अवॉर्ड्स का ग्रैंड फिनाले- आईफा अवॉर्ड्स का ग्रैंड फिनाले 9 मार्च को होगा, जिसे करण जौहर और कार्तिक आर्यन होस्ट करेंगे। इस दौरान बॉलीवुड के बड़े सितारे शाहरुख खान, शाहिद कपूर, करीना कपूर, श्रेया घोषाल और कई अन्य कलाकार शानदार परफॉर्मेंस देंगे। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस इस अवॉर्ड शो का सबसे बड़ा आकर्षण होगी। जयपुर की ऐतिहासिक खूबसूरती दिखेगी आईफा के लिए जयपुर के ऐतिहासिक आमेर महल में भी शूटिंग की गई। इस दौरान नुसरत भरूचा और पारुल गुलाटी नजर आईं। दोनों अभिनेत्रियों ने आमेर महल की भव्य सीढ़ियों पर एक खास सीन शूट किया, जिसमें उन पर फूल बरसाए गए। बॉलीवुड और जयपुर का अनोखा संगम IIFA अवॉर्ड्स 2025 न केवल बॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो है, बल्कि यह जयपुर के लिए भी ऐतिहासिक आयोजन साबित हो रहा है। इस भव्य समारोह के जरिए जयपुर की खूबसूरती, शाही विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को दुनियाभर में प्रचारित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। यह पहली बार है जब जयपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में आईफा अवॉर्ड्स का आयोजन किया जा रहा है, जिससे राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। यह भी पढ़ें IIFA 2025: बॉलीवुड के महाकुंभ का काउंटडाउन शुरु, आज जयपुर आएंगी ये हस्तियां; 8-9 मार्च को दिखेगा सितारों का जलवा