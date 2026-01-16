16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

तीन बीघा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शुक्रवार को अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया। जोन-12 में तीन बीघा कृषि भूमि पर इसे विकसित किया जा रहा था। पुलिस महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि ग्राम सिंवार में सेक्टर रोड के पास तीन बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी सृजित की जा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Amit Pareek

Jan 16, 2026

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शुक्रवार को अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया। जोन-12 में तीन बीघा कृषि भूमि पर इसे विकसित किया जा रहा था। पुलिस महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि ग्राम सिंवार में सेक्टर रोड के पास तीन बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही थी। मौके पर भूमि को समतल कर लिया था और मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, बाउंड्रीवाल, पत्थरगढ़ी व अन्य अवैध निर्माण किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए।

यहां कर सकते शिकायत

कोटोकी ने लोगों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित शिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर

-कन्ट्रोल रूम हेल्पलाइन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 01412575151 पर कॉल करके या

-हेल्पलाइन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अवैध निर्माण/कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की शिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध अभियान में अपना योगदान दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 06:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / तीन बीघा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Bjp: मालवीया के पार्टी छोड़ने पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

rajasthan bjp
जयपुर

स्वच्छता प्रहरी रख रहे नजर, व्यापारियों को बना रहे सहयोगी

जयपुर

एसएमएस के डॉक्टर को मिलेगी अत्याधुनिक एंडोस्कोपी तकनीक की ट्रेनिंग

जयपुर

प्रदेश के 1550 से अधिक चिकित्सकों को बड़ा तोहफा

जयपुर

Jaipur Army Parade: भारतीय सेना ने राजस्थान की वीरभूमि से पाक समेत दुनिया को दिया संदेश, इस वजह से परेड के लिए चुना गया जयपुर

army parade in jaipur
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.