तीन बीघा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शुक्रवार को अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया। जोन-12 में तीन बीघा कृषि भूमि पर इसे विकसित किया जा रहा था। पुलिस महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि ग्राम सिंवार में सेक्टर रोड के पास तीन बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही थी। मौके पर भूमि को समतल कर लिया था और मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, बाउंड्रीवाल, पत्थरगढ़ी व अन्य अवैध निर्माण किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए।
यहां कर सकते शिकायत
कोटोकी ने लोगों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित शिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर
-कन्ट्रोल रूम हेल्पलाइन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 01412575151 पर कॉल करके या
-हेल्पलाइन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अवैध निर्माण/कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की शिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध अभियान में अपना योगदान दें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग