तीन बीघा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शुक्रवार को अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया। जोन-12 में तीन बीघा कृषि भूमि पर इसे विकसित किया जा रहा था। पुलिस महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि ग्राम सिंवार में सेक्टर रोड के पास तीन बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही थी। मौके पर भूमि को समतल कर लिया था और मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, बाउंड्रीवाल, पत्थरगढ़ी व अन्य अवैध निर्माण किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए।