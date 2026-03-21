सरिस्का बाघ अभयारण्य में अवैध कचरा डंपिंग: वन्यजीवों पर खतरा, प्रशासन ने शुरू की सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने साफ कहा है कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों, ठेकेदारों या नगरपालिका अधिकारियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण कानून और अन्य प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कचरे को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सरिस्का जैसे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास शहरी निकायों को कचरा प्रबंधन में जिम्मेदारी बरतनी होगी। अवैध डंपिंग न सिर्फ जीवों की जान जोखिम में डालती है, बल्कि पर्यटन और जैव-विविधता को भी नुकसान पहुंचाती है। पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इसकी निंदा की है और स्थायी समाधान की मांग की है। प्रशासन की सख्ती से उम्मीद है कि ऐसे मामलों पर लगाम लगेगी और सरिस्का सुरक्षित रहेगा।