“मत बुरे करम कर बंदे, वरना पछताएगा; भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।”, दूसरे दिन कथा में बोले प्रदीप मिश्रा

मिश्रा ने कहा कि जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, तो हमें कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। शिव महापुराण यह नहीं कहती कि घर छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहकर ही इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने एक पत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि रेवाड़ी के एक गरीब परिवार ने अपने बेटे को कठिन परिस्थितियों में पढ़ाया। उस युवक ने दो महीने तक कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। आज वह फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर कार्यरत है।