IMD Alert Today: राजस्थान में 2, 3 से 4 नवम्बर को भी होगी बारिश, 5 नवम्बर से मौसम रहेगा शुष्क

Rajasthan Weather Update: जयपुर। अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब (डिप्रेशन) अब कमजोर होकर वेलमार्क्ड लो-प्रेशर एरिया (WML) में परिवर्तित हो गया है। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी भागों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 1 और 2 नवंबर को उदयपुर तथा कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है।