IMD Alert Today: राजस्थान में 2, 3 से 4 नवम्बर को भी होगी बारिश, 5 नवम्बर से मौसम रहेगा शुष्क

Rajasthan Weather Update: जयपुर। अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब (डिप्रेशन) अब कमजोर होकर वेलमार्क्ड लो-प्रेशर एरिया (WML) में परिवर्तित हो गया है। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी भागों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 1 और 2 नवंबर को उदयपुर तथा कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग ने आगे बताया कि 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से एक बार फिर से प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में बादल छाने लगेंगे। इस दौरान जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में 3 से 4 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की संभावना है। बीकानेर संभाग में भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।
विभाग का कहना है कि इन दो दिनों की बारिश के बाद 5 नवंबर से अधिकांश भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि, उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना जताई गई है, जिससे सुबह और रात के समय ठंडक का अहसास बढ़ जाएगा।
मौसम विज्ञान केंद्र ने किसानों को सलाह दी है कि आगामी कुछ दिनों तक मौसम की स्थिति को देखते हुए फसलों की सिंचाई व कटाई का कार्य सावधानी से करें। वहीं, आमजन को भी मौसम में संभावित बदलाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतने की अपील की गई है।
