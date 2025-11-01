Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert Today: राजस्थान में 2, 3 से 4 नवम्बर को भी होगी बारिश, 5 नवम्बर से मौसम रहेगा शुष्क

Rain Forecast: उदयपुर-कोटा में हल्की बारिश की संभावना, जयपुर-जोधपुर में भी बादल घिरने के संकेत।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 01, 2025

Rajasthan Weather Update: जयपुर। अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब (डिप्रेशन) अब कमजोर होकर वेलमार्क्ड लो-प्रेशर एरिया (WML) में परिवर्तित हो गया है। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी भागों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 1 और 2 नवंबर को उदयपुर तथा कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है।

मौसम विभाग ने आगे बताया कि 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से एक बार फिर से प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में बादल छाने लगेंगे। इस दौरान जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में 3 से 4 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की संभावना है। बीकानेर संभाग में भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।

विभाग का कहना है कि इन दो दिनों की बारिश के बाद 5 नवंबर से अधिकांश भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि, उत्तर दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना जताई गई है, जिससे सुबह और रात के समय ठंडक का अहसास बढ़ जाएगा।

मौसम विज्ञान केंद्र ने किसानों को सलाह दी है कि आगामी कुछ दिनों तक मौसम की स्थिति को देखते हुए फसलों की सिंचाई व कटाई का कार्य सावधानी से करें। वहीं, आमजन को भी मौसम में संभावित बदलाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

ये भी पढ़ें

Building Inspection: 1 से 30 नवंबर तक भवन-सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सरकार की नजर
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 04:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert Today: राजस्थान में 2, 3 से 4 नवम्बर को भी होगी बारिश, 5 नवम्बर से मौसम रहेगा शुष्क

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: गुर्जर समाज फिर आंदोलन की राह पर, 142 दिन बाद भी समझौते पर नहीं हुआ एक्शन; यहां होगी महाबैठक

Vijay Bainsla
जयपुर

Rajasthan: बस संचालक क्यों कर रहे हैं हड़ताल? किस बात को लेकर है विवाद? थमे 8000 निजी बसों के पहिए

Private bus operators strike
जयपुर

November Rain Alert: नवंबर महीने के 2 दिन भारी, पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश का बड़ा अलर्ट

rain alert
जयपुर

टैरो राशिफल 2 नवंबर 2025 : तुलसी विवाह, त्रिपुष्कर योग और शुक्र गोचर से बदलेंगे सितारे, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 2 November 2025
राशिफल

Rajasthan Politics: डोटासरा का भाजपा पर हमला, अंता उपचुनाव और SIR प्रक्रिया में नहीं होगी वोट चोरी

Govind Singh Dotasara
खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.