IMD Rain Warning: तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी, 6-7-8-9-10 अप्रेल के लिए राजस्थान के मौसम की रिपोर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश फलोदी में 42.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज 7 अप्रेल को राज्य के कई जिलों में तेज मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और मध्यम से तेज बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है।