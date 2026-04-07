Rajasthan Farmers : राजस्थान के किसानों को मिल सकेगी राहत, केंद्र की तीन टीमें आज पहुंचेगी जयपुर, करेंगी मीटिंग

Rajasthan Farmers : गेहूं की उत्पादन प्रभावित होने और गुणवत्ता खराब होने से चिंतित किसानों को केंद्र ने रियायत देने के लिए टीम गठित कर दी है। केंद्र के मंत्रालय ने राज्य सरकार की ओर से 2 और 5 अप्रेल को प्राप्त पत्रों के आधार पर गेहूं की फसल में हुए नुकसान एवं क्षति का आकलन करने के लिए यह कदम उठाया हैं। इसके लिए मंत्रालय ने तीन टीमें गठित की हैं, जिनमें सहायक निदेशक और तकनीकी अधिकारी शामिल हैं। इन टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत राजस्थान पहुंचे और राज्य सरकार व फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई), जयपुर के साथ मिलकर प्रभावित जिलों से गेहूं के नमूने एकत्र करें।