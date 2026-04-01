Rajasthan News: 7 नए मेगा नोड्स प्रस्तावित होने से अब बदलेगा राजस्थान के विकास का नक्शा

Rajasthan News: राजस्थान अब औद्योगिक विकास की दौड़ में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सात नए ज्यादा क्षमता वाले औद्योगिक स्थलों का प्रस्ताव रखा है, जिनका उद्देश्य अगली पीढ़ी के इंडस्ट्रियल हब तैयार करना है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में विकसित होने वाले ये हब निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। ये सभी नोड्स आधुनिक प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर रहेंगे, जिससे उद्योगों को जल्दी शुरू करने में मदद होगी।