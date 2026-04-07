Rajasthan: शिवराज सिंह चौहान का बड़ा एलान, किसानों को Farmer ID से मिलेगा खाद-बीज; हर राज्य का बनेगा कृषि रोडमैप

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें कृषि का डायवर्सिफिकेशन करना है। धरती की उर्वरक क्षमता लगातार घट रही है, ऐसे में खेती जैसी पद्धतियों को लगातार बढ़ाना होगा। देश में खेती से महत्वपूर्ण कोई विभाग नहीं है, यह गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम खाद बीज का वितरण भी फार्मर आईडी से करने वाले हैं। हर राज्य को मिशन मोड में लेकर फार्मर आईडी का काम पूरा करके ही देना है। मौसम की मार से कई जगह नुकसान की खबर मिल रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा से किसान को पूरा लाभ देने की कोशिश रहेगी। केंद्र सरकार नए वित्तीय वर्ष में बजट रिलीज करेगी, लेकिन उसका समुचित उपयोग राज्य को करना होगा।