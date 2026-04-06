Rajasthan Elevated Road: राजस्थान में यहां बन रहा 2.7KM लंबा एलिवेटेड रोड, 136.89 करोड़ आएगी लागत; राह होगी सुगम

इस एलिवेटेड रोड के बनने से उदयपुर शहर के व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होगा और शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी। साथ ही शहरवासियों को बार-बार लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। इसके अलावा यात्रा का समय भी घटेगा। बता दें कि रेलवे स्टेशन से कलक्टर बंगले तक बनने वाले 2.7 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड की नींव 8 नवंबर 2024 को नींव रखी गई थी। इसके बाद 28 दिसंबर 2024 को एलिवेटेड रोड का काम शुरू हुआ था।