7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika Logo

जयपुर

Monsoon Alert: राजस्थान में फिर से ताबड़तोड़ बारिश कराएगा मानसून, 7 दिन हाल-बेहाल, IMD की नई चेतावनी जारी

Rajasthan Rain Alert: मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में दूसरे सप्ताह (15 से 21 अगस्त) के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 07, 2025

Rajasthan Rain Alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसून की रफ्तार के थमने के साथ ही उमस और गर्मी का तेज दौर शुरू हो चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। विभाग के अनुसार 15 अगस्त से मानसून पुनः सक्रिय होने और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने व सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।

मध्यम बारिश की चेतावनी (IMD Rain Alert)

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भागों में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि 9 अगस्त से उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

Rajasthan Rain Alert

दूसरे सप्ताह सक्रिय होगा मानसून (Rajasthan Monsoon Alert)

9 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। दूसरे सप्ताह (15 से 21 अगस्त) के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने के आसार हैं।

Rain alert in rajasthan

संबंधित विषय:

मानसून

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 09:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon Alert: राजस्थान में फिर से ताबड़तोड़ बारिश कराएगा मानसून, 7 दिन हाल-बेहाल, IMD की नई चेतावनी जारी

