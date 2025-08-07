Monsoon Alert: राजस्थान में फिर से ताबड़तोड़ बारिश कराएगा मानसून, 7 दिन हाल-बेहाल, IMD की नई चेतावनी जारी

9 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। दूसरे सप्ताह (15 से 21 अगस्त) के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने के आसार हैं।