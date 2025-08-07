Monsoon Alert: राजस्थान में फिर से ताबड़तोड़ बारिश कराएगा मानसून, 7 दिन हाल-बेहाल, IMD की नई चेतावनी जारी

राजस्थान में मानसून की रफ्तार के थमने के साथ ही उमस और गर्मी का तेज दौर शुरू हो चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। विभाग के अनुसार 15 अगस्त से मानसून पुनः सक्रिय होने और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने व सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भागों में 10 अगस्त से कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि 9 अगस्त से उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
9 से 12 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। दूसरे सप्ताह (15 से 21 अगस्त) के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होने के आसार हैं।