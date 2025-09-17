Weather Alert: 120 मिनट में पलटी मार सकता है मौसम, बारिश-बिजली-तेज हवा का ट्रिपल अलर्ट जारी

बीते 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश मनिया (धौलपुर) में 7 एमएम दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.0 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर ने 18 और 19 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में मेघगर्जन और व्रजपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।