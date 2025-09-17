Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Alert: 120 मिनट में पलटी मार सकता है मौसम, बारिश-बिजली-तेज हवा का ट्रिपल अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और आकाशीय बिजली चमक सकती है।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 17, 2025

IMD rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसून की विदाई का दौर चला है। प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान राजस्थान, पंजाब और गुजरात को कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। इस बीच विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और आकाशीय बिजली चमक सकती है। इसके साथ ही 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद ही विभाग ने 18 से 21 सितंबर के दौरान उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है।

धौलपुर में सर्वाधिक बारिश

बीते 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश मनिया (धौलपुर) में 7 एमएम दर्ज की गई। वहीं श्रीगंगानगर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.0 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर ने 18 और 19 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में मेघगर्जन और व्रजपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

