Jalore News: ग्रामीणों ने रोका, नहीं माना चालक, रपट में बह गई निजी बस, बाल-बाल बची यात्रियों की जान

राजस्थान के जालोर के सायला से भीनमाल को जा रही निजी बस तूरा जवाई नदी बहाव क्षेत्र में रपट से उतर गई। जानकारी के अनुसार यह बस शाम करीब 5 बजे रवाना हुई थी। बस में 5 सवारियां थी। नदी में पानी का प्रवाह तेज था।
चालक ने बस को पानी के बहाव में उतारा तो किनारों पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे टोका, लेकिन चालक नहीं माना और बस को पानी के वेग में उतार दी। आधी से ज्यादा नदी पार करने के बाद बस पानी के प्रवाह में रपट से उतर गई। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीण बस तक पहुंचे और यात्रियों को बस से सुरक्षित उतारा। इस दौरान ग्रामीणों ने बस चालक को खरी खोटी सुनाई।
यह वीडियो भी देखें
इससे पहले सुंदेलाव तालाब के ओवरफ्लो से बह रहा पानी लोगों के लिए आफत का कारण बना हुआ है। रविवार देर रात को धरड़ापावटी रोड पर एक कार पानी के भराव में फंस गई। रात को कार को पानी से निकालने की तमाम कोशिशें विफल रही। जैसे तैसे चालक कार और मौजूद सवार सुरक्षित बाहर निकले।
सवेेरे फिर से कार को पानी से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार क्रेन की सहायता से कार को पानी से खींचकर बाहर निकाला गया। बता दें पिछले करीब एक माह से ओवरफ्लो का पानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।