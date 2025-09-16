Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

Jalore News: ग्रामीणों ने रोका, नहीं माना चालक, रपट में बह गई निजी बस, बाल-बाल बची यात्रियों की जान

आधी से ज्यादा नदी पार करने के बाद बस पानी के प्रवाह में रपट से उतर गई। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीण बस तक पहुंचे और यात्रियों को बस से सुरक्षित उतारा।

जालोर

Rakesh Mishra

Sep 16, 2025

bus swept away in Jalore
नदी की रपट से उतरी बस। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जालोर के सायला से भीनमाल को जा रही निजी बस तूरा जवाई नदी बहाव क्षेत्र में रपट से उतर गई। जानकारी के अनुसार यह बस शाम करीब 5 बजे रवाना हुई थी। बस में 5 सवारियां थी। नदी में पानी का प्रवाह तेज था।

पानी के वेग में उतारी बस

चालक ने बस को पानी के बहाव में उतारा तो किनारों पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे टोका, लेकिन चालक नहीं माना और बस को पानी के वेग में उतार दी। आधी से ज्यादा नदी पार करने के बाद बस पानी के प्रवाह में रपट से उतर गई। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीण बस तक पहुंचे और यात्रियों को बस से सुरक्षित उतारा। इस दौरान ग्रामीणों ने बस चालक को खरी खोटी सुनाई।

ये भी पढ़ें

Jalore: जालोर में बाढ़ जैसे हालात, जिम्मेदार सोते रहे, 2 किमी दायरे में मोहल्ले 5 फीट तक डूबे
जालोर
flood in jalore

यह वीडियो भी देखें

पानी में फंसी कार

इससे पहले सुंदेलाव तालाब के ओवरफ्लो से बह रहा पानी लोगों के लिए आफत का कारण बना हुआ है। रविवार देर रात को धरड़ापावटी रोड पर एक कार पानी के भराव में फंस गई। रात को कार को पानी से निकालने की तमाम कोशिशें विफल रही। जैसे तैसे चालक कार और मौजूद सवार सुरक्षित बाहर निकले।

सवेेरे फिर से कार को पानी से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार क्रेन की सहायता से कार को पानी से खींचकर बाहर निकाला गया। बता दें पिछले करीब एक माह से ओवरफ्लो का पानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

Jalore Accident: जालोर में 5 साल की मासूम को गाड़ी ने उड़ाया, दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम
जालोर
jalore road accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 02:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore News: ग्रामीणों ने रोका, नहीं माना चालक, रपट में बह गई निजी बस, बाल-बाल बची यात्रियों की जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.