Jalore News: ग्रामीणों ने रोका, नहीं माना चालक, रपट में बह गई निजी बस, बाल-बाल बची यात्रियों की जान

चालक ने बस को पानी के बहाव में उतारा तो किनारों पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे टोका, लेकिन चालक नहीं माना और बस को पानी के वेग में उतार दी। आधी से ज्यादा नदी पार करने के बाद बस पानी के प्रवाह में रपट से उतर गई। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीण बस तक पहुंचे और यात्रियों को बस से सुरक्षित उतारा। इस दौरान ग्रामीणों ने बस चालक को खरी खोटी सुनाई।