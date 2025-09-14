Jalore Accident: जालोर में 5 साल की मासूम को गाड़ी ने उड़ाया, दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

जसवंतपुरा भीनमाल सड़क मार्ग पर तहसील मुख्यालय के पास पिछले 6 महीना के दौरान एक दर्जन से ज्यादा दुर्घटना घटित हो चुकी है, जिसमें तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है और एक दर्जन से ज्यादा घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्मारक पर स्पीड ब्रेकर के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक यह कार्य नहीं हो पाया।