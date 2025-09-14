Patrika LogoSwitch to English

जालोर

Jalore Accident: जालोर में 5 साल की मासूम को गाड़ी ने उड़ाया, दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

स्थानीय लोग मासूम को उपचार के लिए जसवंतपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

जालोर

Rakesh Mishra

Sep 14, 2025

jalore road accident
मृतका प्रतिभा। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में भीनमाल सड़क मार्ग पर तहसील कार्यालय के पास रविवार को सड़क पार कर रही 5 वर्षीय बालिका को स्कूटर चालक ने चपेट में ले लिया। हादसे में बालिका की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रतिभा पुत्री रामरस गुर्जर निवासी बालौली जिला सवाई माधोपुर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई थी।

स्थानीय लोग मासूम को उपचार के लिए जसवंतपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता रामरस गुर्जर जसवंतपुरा ब्लॉक के शिवगढ़ भील बस्ती में सरकारी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं।

स्कूटर चालक ने मारी टक्कर

सवेरे बालिका अपने आवास से सड़क पार कर दुकान पर जा रही थी। इस दौरान स्कूटर चालक ने टक्कर मार दी। हादसे के दौरान आसपास के दुकान वाले मौके पर पहुंचे और घायल बच्ची को जसवंतपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। बालिका की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

लगातार हो रही घटनाएं

जसवंतपुरा भीनमाल सड़क मार्ग पर तहसील मुख्यालय के पास पिछले 6 महीना के दौरान एक दर्जन से ज्यादा दुर्घटना घटित हो चुकी है, जिसमें तीन लोगों की मौत भी हो चुकी है और एक दर्जन से ज्यादा घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्मारक पर स्पीड ब्रेकर के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक यह कार्य नहीं हो पाया।

14 Sept 2025 06:04 pm

