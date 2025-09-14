Rajasthan: बेटे के इलाज में घर बिक गया, मां ने किडनी दी, समाज ने दिए 11 लाख, फिर मिला नया जीवन

कहते हैं, 'बिखरे मोती जब माला बन जाएं, हर मुश्किल राह, आसान नजर आए'। राजस्थान के नागौर के मूण्डवा उपखण्ड के ग्वालू गांव में कुछ ऐसी ही कहानी सच हुई, जब एक मां की ममता, समाज की करुणा और 'पत्रिका' की पहल ने मिलकर मुरझाती हुई जिंदगी में नए प्राण फूंक दिए। 32 वर्षीय रामावतार बावरी को उसकी मां ने अपनी किडनी देकर दूसरा जन्म दिया। इस जीवन-यज्ञ में समाज ने 11 लाख रुपए से अधिक का आर्थिक सहयोग किया। रामावतार पिछले तीन साल से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था।