24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के 3 जिलों में तीन घंटे के अंदर बारिश का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

IMD Alert: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने ताजा अपडेट जारी करते हुए प्रदेश के कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक, इन जिलों में अचानक मौसम बदल सकता है। बादल छाने, हल्की बारिश और हवा की रफ्तार बढ़ने की संभावना जताई गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Mar 24, 2026

Rajasthan Rain Alert

फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने ताजा अपडेट जारी करते हुए प्रदेश के कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार जैसलमेर, बाड़मेर और सिरोही जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे के भीतर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक यह तात्कालिक चेतावनी है, जिसके तहत इन इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है। बादल छाने, हल्की बारिश और हवा की रफ्तार बढ़ने की संभावना जताई गई है। ऐसे में खुले स्थानों पर मौजूद लोगों और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम में उतार-चढ़ाव

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फरवरी में जहां तेज गर्मी का असर दिखने लगा था, वहीं मार्च के अंतिम दिनों में मौसम ने राहत दी है। पिछले करीब एक सप्ताह से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है और गर्मी से कुछ राहत मिली है।

आगामी दिनों में दिखेगा असर

इससे पहले भी राजधानी जयपुर सहित भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई थीं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम का यह बदलाव जारी रह सकता है।

मार्च के अंत में तेज बारिश की संभावना

दरअसल, पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 मार्च को पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 28 से 31 मार्च के बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

मौसम विभाग की चेतावनी

तापमान की बात करें तो राज्य में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जबकि आर्द्रता का स्तर 16 से 58 प्रतिशत के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने किसानों और आमजन से अपील की है कि आंधी और बिजली के दौरान सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। आने वाले दिनों में मौसम की यह हलचल गर्मी से राहत भी दिला सकती है।

ये भी पढ़ें

IMD Forecast: राजस्थान में नहीं थमा अभी बारिश का दौर, 25 व 26 मार्च को इन जिलों में फिर बदलेगा मौसम
जयपुर
Heavy Rain Alert issued by IMD

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IMD latest forecast

राजस्थान में बाढ़

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Mar 2026 04:49 pm

Published on:

24 Mar 2026 04:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: राजस्थान के 3 जिलों में तीन घंटे के अंदर बारिश का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RBSE Board Results : 8वीं-10वीं बोर्ड परीक्षा की 'टॉपर' बेटियों को सरकार देगी ₹50,000 तक, जानें किसे और कैसे मिलेगी इनामी राशि?  

जयपुर

RBSE 10th Result 2026: 10वीं बोर्ड रिजल्ट में शेखावाटी का जलवा, जानिए किस जिले ने किया टॉप, इन जिलों ने भी मचाया धमाल

Rajasthan Board 10th result 2026, RBSE 10th result district wise, Jhunjhunu topper district RBSE, Rajasthan board result 94.23 percent, RBSE 10th girls vs boys performance, Sikar Jhunjhunu Nagaur result stats, Rajasthan 10th merit districts, RBSE result analysis 2026, Rajasthan board pass percentage, Jaipur student result stats, RBSE official result website, Rajasthan education news update, Board exam result Rajasthan 2026, District wise board result India, RBSE class 10 result highlights
जयपुर

आपकी बात: ईवटीजिंग पर अंकुश के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है?

ओपिनियन

RBSE 10th Result 2026: ‘म्हारी छोरियां कम नहीं’- बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को छोड़ा पीछे

जयपुर

स्मृति में… राजस्थान की धड़कनों में कुलिशजी

Karpoor Chandra Kulish 100th Birth Year
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.