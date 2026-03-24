IMD Alert: राजस्थान के 3 जिलों में तीन घंटे के अंदर बारिश का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने ताजा अपडेट जारी करते हुए प्रदेश के कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार जैसलमेर, बाड़मेर और सिरोही जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटे के भीतर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।