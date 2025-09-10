IMD की चेतावनी: फिर बदलेगा मौसम, मानसून विदाई से पहले होगी बारिश, अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी

IMD Rain Alert: राजस्थान में अब मानसून रवानगी की ओर है। राजस्थान में मंगलवार से बारिश का दौर खत्म हो गया है। मौसम केन्द्र के अनुसार 11 सितंबर से प्रदेश में एक सप्ताह के लिए बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि उसके बाद भी वेदर सिस्टम एक्टिव रहने के कारण कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। ऐसे में मानसून की विदाई से पहले भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है।
अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इसी के साथ पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के अधिकांश भागों में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।
इधर बारिश का दौर थमने के बाद दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जिलों में पांच डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ा है।
10 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभागों में कहीं-कहीं पर बारिश होने की संभावना है।
11-12-13-14 और 15 सितंबर को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है।
राजस्थान में आमतौर पर 1 अक्टूबर से पहले मानसून अलविदा कह देता है। मगर इस बार सितंबर के पहले ही इसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। 10 सितंबर से कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे तो आधिकारिक रूप से पूर्वी राजस्थान से 15 सितंबर और पश्चिमी हिस्सों से 30 सितंबर तक मानसून की विदाई मानी जाती है लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गुंजाइश बनी रहती है, खासकर जब कोई वेदर सिस्टम एक्टिव हो।
अगर बीते सालों पर नज़र डालें, तो पिछले 14 में से 13 बार मानसून ने अक्टूबर में ही विदाई ली है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब यह सितंबर में गया था।