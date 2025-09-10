IMD की चेतावनी: फिर बदलेगा मौसम, मानसून विदाई से पहले होगी बारिश, अगले 5 दिन के लिए अलर्ट जारी

राजस्थान में आमतौर पर 1 अक्टूबर से पहले मानसून अलविदा कह देता है। मगर इस बार सितंबर के पहले ही इसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। 10 सितंबर से कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे तो आधिकारिक रूप से पूर्वी राजस्थान से 15 सितंबर और पश्चिमी हिस्सों से 30 सितंबर तक मानसून की विदाई मानी जाती है लेकिन कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गुंजाइश बनी रहती है, खासकर जब कोई वेदर सिस्टम एक्टिव हो।