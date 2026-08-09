कक्षाओं में विद्यार्थियों से संवाद कर परखी शैक्षिक गुणवत्ता, मिड-डे मील व स्मार्ट क्लासरूम का भी लिया जायजा

डीईओ ने टोडारायसिंह व भासू स्कूलों का किया सघन निरीक्षण







टोडारायसिंह. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) राजेश कुमार शर्मा ने शनिवार को टोडारायसिंह क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडारायसिंह एवं महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भासू का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी शैक्षिक गुणवत्ता का जायजा लिया।



राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडारायसिंह के निरीक्षण के दौरान शर्मा ने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर विद्यालय की शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने मध्याह्न भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए भोजन की गुणवत्ता, रसोईघर की स्वच्छता एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही विद्यार्थियों से भोजन की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की।



उन्होंने विद्यालय परिसर में संचालित स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाला, विवेकानंद ऑडिटोरियम तथा समसा के माध्यम से निर्माणाधीन कक्षा-कक्षों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के बाद विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को मन में राष्ट्रीय भावना सदैव जीवंत रखने के लिए प्रेरित किया।



जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय की व्यवस्थाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा भौतिक एवं प्राकृतिक वातावरण की सराहना की। उन्होंने प्रधानाचार्य चंद्रप्रकाश कुर्मी एवं समस्त शिक्षकों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए शैक्षिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया।



योजनाओं व गतिविधियों की समीक्षा



इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी राजेश शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टोडारायसिंह कमलेश कुमार शर्मा एवं जिला साक्षरता समन्वयक अनिल चतुर्वेदी ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भासू का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की अवधारणा के अनुरूप संचालित गतिविधियों एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन किया।



इस दौरान विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने नैतिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा की तथा राजकीय विद्यालयों में संचालित राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लेते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की।