गोपालपुरा बाइपास पर एलिवेटेड रोड का निरीक्षण, ओटीएस चौराहा होगा सिग्नल फ्री

जयपुर। राजधानी को जाम मुक्त बनाने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बड़ी पहल की है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने मंगलवार को गोपालपुरा बाइपास पर त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड और ओटीएस चौराहे पर चल रहे पुलिया चौड़ीकरण कार्य का मौके पर निरीक्षण किया। जेडीसी ने अधिकारियों से कहा कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए दीर्घकालीन और टिकाऊ ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए, ताकि शहरवासियों को सुरक्षित और सुगम यातायात मिल सके। निरीक्षण के दौरान निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम सहित संबंधित अभियंता और अधिकारी मौजूद रहे।