NREGA Akhar Campaign: कलक्टर के एक वाक्य ने बदली सोच, डेढ़ महीने में 41,000 महिलाएं हुई साक्षर

यह केवल साक्षरता का कार्यक्रम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता की चुपचाप चल रही क्रांति है। नरेगा कार्यस्थल अब सिर्फ मजदूरी का ठिकाना नहीं रहे। लंच ब्रेक और शाम को पढ़ाई होती है। मिट्टी से सने हाथों में कॉपी-पेंसिल देखना अब आम बात है। महिला मेट (प्रशिक्षित ग्रामीण युवा) अपने साथ काम करने वालों को पढ़ाते हैं। अब श्रमिकों के बीच अक्षरज्ञान का आदान-प्रदान हो रहा है, मानो ज्ञान की फसल भी लहलहा रही है।