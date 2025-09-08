रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन तीनों ट्रेनों के शुरू होने से राजस्थान में पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। साथ ही रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। खासतौर पर जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के यात्रियों को सीधी व सेमी हाईस्पीड रेल सेवा का फायदा मिलेगा। इनकी मांग लंबे समय से उठ रही है।