PM Modi Rajasthan Tour: जयपुर। राजस्थान को रेलवे की एक और सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 से 21 सितंबर के बीच राजस्थान का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान पीएम मोदी दो वंदेभारत और एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं।
रेलवे के अनुसार जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत, बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत और उदयपुर-चंडीगढ़ नई ट्रेन शुरू की जा रही है। इन ट्रेनों के रैक पहुंच चुके हैं और संचालन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।
बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बांसवाड़ा से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा री-डेवलपमेंट के बाद तैयार हो चुके करीब छह से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन कर सकते हैं।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन तीनों ट्रेनों के शुरू होने से राजस्थान में पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। साथ ही रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। खासतौर पर जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के यात्रियों को सीधी व सेमी हाईस्पीड रेल सेवा का फायदा मिलेगा। इनकी मांग लंबे समय से उठ रही है।