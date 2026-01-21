Investment in Rajasthan: निवेश और उद्योग स्थापना होगी और आसान, टॉप-5 राज्यों में राजस्थान की मजबूत स्थिति

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने निवेश और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा फेज-1 में चिन्हित सभी 23 प्राथमिक क्षेत्रों में राजस्थान ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ‘राइजिंग राजस्थान’ अभियान के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है।