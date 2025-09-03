राजस्थान विधानसभा में गूंजा ‘SI भर्ती रद्द’ का मुद्दा, इन विधायकों ने उठाई आवाज; रविंद्र भाटी ने रखी ये मांग

वहीं, सादुलपुर से विधायक मनोज कुमार ने भी सदन में एसआई भर्ती को लेकर कहा कि कुछ दिनों से दोनों पार्टियों के लोग एसआई भर्ती रद्द होने का ढिढोरा पीट रहे है। आप चोर, भ्रष्ट, बेईमान, लुटेरों के साथ सरकार और विपक्ष के लोग खड़े हो गए। लेकिन, वो ईमानदार गरीब परिवार के 859 बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। आपने सिर्फ 55 बेईमानों का गिरफ्तार किया है।