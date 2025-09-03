Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान विधानसभा में गूंजा ‘SI भर्ती रद्द’ का मुद्दा, इन विधायकों ने उठाई आवाज; रविंद्र भाटी ने रखी ये मांग

शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और सादुलपुर से विधायक मनोज कुमार ने विधानसभा में एसआई भर्ती रद्द को लेकर सरकार और विपक्ष को घेरा।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 03, 2025

rajasthan aasembly
Photo- Patrika Network

Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल-2025 की बहस के दौरान शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और सादुलपुर से विधायक मनोज कुमार ने एसआई भर्ती रद्द को लेकर सरकार और विपक्ष को घेरा। भाटी ने कहा कि ग्रामीण परिवार से आने वाले बच्चों की हत्या आपने की है, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं।

'ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो'

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एसआई भर्ती रद्द को लेकर कहा कि जो अपराधी थे, उन्हें सजा मिली या नहीं मिली। जो लोग अपनी मेहनत के दम पर खून-पसीने की कमाई से कोंचिग करके, बड़े शहरों में रह करके अपनी पूरी पूंजी को लगाकर, जो नौकरी लगे। जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले साधारण बच्चे थे, उन सभी की हत्या आप लोगों ने की है।

उन्होंने आगे कहा कि आपके हाथ भी रंगे हुए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों का कोई कसूर नहीं है, आप उनके साथ न्याय करें। उनको पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए।

'या तो गिरफ्तार करे या सरकार साथ खड़ी हो'

वहीं, सादुलपुर से विधायक मनोज कुमार ने भी सदन में एसआई भर्ती को लेकर कहा कि कुछ दिनों से दोनों पार्टियों के लोग एसआई भर्ती रद्द होने का ढिढोरा पीट रहे है। आप चोर, भ्रष्ट, बेईमान, लुटेरों के साथ सरकार और विपक्ष के लोग खड़े हो गए। लेकिन, वो ईमानदार गरीब परिवार के 859 बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। आपने सिर्फ 55 बेईमानों का गिरफ्तार किया है।

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग अपने मां-बाप के खून-पसीने की कमाई से पढ़-लिखकर नौकरी लगे है। जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है या उनको भ्रष्ट मानकर गिरफ्तार करिए। अगर नहीं मान रहे हो तो बाहर भेजने का काम नहीं करें। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी हो।

03 Sept 2025 06:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान विधानसभा में गूंजा ‘SI भर्ती रद्द’ का मुद्दा, इन विधायकों ने उठाई आवाज; रविंद्र भाटी ने रखी ये मांग

