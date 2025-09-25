सरकार बने 22 माह हो गए, लेकिन कार्मिकों की स्थानांतरण नीति नहीं बन पाई

राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने 9 अप्रेल 2024 और 24 मई 2024 को सभी विभागों को स्थानान्तरण नीति बनाने के लिए निर्देश जारी किए थे और उसमें कुछ सुझाव भी थे, लेकिन आज तक किसी भी विभाग ने अपनी स्थानान्तरण नीति बनाकर प्रशासनिक सुधार विभाग को नहीं भेजी है। सभी विभाग अगर अपनी नीति बना लेते हैं तो इससे प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। विधानसभा के हाल ही खत्म हुए सत्र में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार से इस बारे में सवाल किया था, जिसमें सरकार ने यह जानकारी दी है कि अभी विभागों के स्तर पर ही कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।