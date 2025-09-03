राजस्थान लोक सेवा आयोग में 60% पद खाली, नई भर्तियों और साक्षात्कार पर संकट, बेरोजगारों की उम्मीदें अधर में



सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा : 7 से 12 सितंबर

प्रोटेशन ऑफिसर परीक्षा : 13 सितंबर

सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा : 28 सितंबर

सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा : 12 अक्टूबर

सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी (कृषि), एआरओ-एएआरओ (कृषि विभाग) : 12 से 19 अक्टूबर

सब इंस्पेटर (दूरसंचार) परीक्षा : 9 नवंबर

असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा : 1 से 12, 15 से 19 दिसंबर, 22 से 24 दिसंबर