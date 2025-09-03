Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान लोक सेवा आयोग में 60% पद खाली, नई भर्तियों और साक्षात्कार पर संकट, बेरोजगारों की उम्मीदें अधर में

राजस्थान लोक सेवा आयोग में 60 प्रतिशत सदस्य पद खाली होने से भर्ती परीक्षाओं और इंटरव्यू में देरी तय मानी जा रही है। पेपर लीक कांड के बाद निलंबन, इस्तीफों और निधन से संकट गहरा गया है। बेरोजगारों की उम्मीदें अधर में, आगामी परीक्षाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 03, 2025

RPSC
बेरोजगारों की उम्मीदें अधर में (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: प्रदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से नई भर्ती परीक्षाओं और चयन के बाद इंटरव्यू की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब लंबा होने जा रहा है। वर्तमान में आयोग के मनोनीत सदस्यों के साठ फीसदी पद रिक्त हो गए हैं। अब समय पर अफसर, शिक्षक और अन्य पदों पर भर्ती को अंजाम देना आसान नहीं होगा।


बता दें कि नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई तो मौजूदा और भविष्य में मिलने वाली भर्तियों में देरी होना तय है। साल 1949 में गठित राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू सहित प्रो. अयूब खान, केसी मीणा, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह और डॉ. संगीता आर्य ही सदस्य रह गए हैं।

इस वजह से बाबूलाल कटारा हुए थे निलंबित


वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 और सब इंस्पेटर भर्ती 2021 के पेपर लीक कांड के चलते सदस्य बाबूलाल कटारा निलंबित हैं। जसवंत राठी का निधन हो चुका हैं। वहीं, सदस्य मंजू शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। यूपीएससी की तुलना में आरपीएससी पहले ही भर्तियों और साक्षात्कार में लेटलतीफ है।


संकट में बेरोजगार


सदस्यों की कमी से संकट लगातार बढ़ रहा है। बेरोजगारों की समय पर भर्तियों की उम्मीदें भी पूरी नहीं हो रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 318 (क) के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल की ओर से किया जाता है। बीती 15 जुलाई को सरकार ने आयोग को 10 सदस्यीय बनाया है।


यों जरूरी हैं सदस्य


-सरकारी विभागों की डीपीसी
-भर्ती परीक्षाओं में पेपर सेटिंग
-साक्षात्कार बोर्ड बनाने के लिए
-भर्ती नियमों और परीक्षा कार्य की समीक्षा
-आयोग की कार्य प्रणाली की समीक्षा
-अध्यक्ष द्वारा आवंटित विशेष कार्य


चल रहे हैं साक्षात्कार


-आरएएस 2023 के साक्षात्कार
-सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा भर्ती के साक्षात्कार


होनी हैं भर्ती परीक्षाएं


सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा : 7 से 12 सितंबर
प्रोटेशन ऑफिसर परीक्षा : 13 सितंबर
सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा : 28 सितंबर
सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा : 12 अक्टूबर
सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी (कृषि), एआरओ-एएआरओ (कृषि विभाग) : 12 से 19 अक्टूबर
सब इंस्पेटर (दूरसंचार) परीक्षा : 9 नवंबर
असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा : 1 से 12, 15 से 19 दिसंबर, 22 से 24 दिसंबर

Published on:

03 Sept 2025 07:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान लोक सेवा आयोग में 60% पद खाली, नई भर्तियों और साक्षात्कार पर संकट, बेरोजगारों की उम्मीदें अधर में

