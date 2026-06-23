Jaipur: एयर इंडिया एक्सप्रेस बिगाड़ रही यात्रियों का टाइम टेबल,फ्लाइट का वक्त तय, पर पहुंचने का भरोसा नहीं

यात्रियों का आरोप है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस में उड़ानों का लेट होना अब कोई अपवाद नहीं, बल्कि रोज का ढर्रा बन चुका है। टिकट बुक करते समय यात्री एयरलाइन के घोषित शेड्यूल पर भरोसा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। चौंकाने वाली बात यह है कि उड़ानों में देरी की यह समस्या सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर भी एयर इंडिया एक्सप्रेस के खिलाफ यात्रियों का गुस्सा फूट रहा है।