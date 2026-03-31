जयपुर बना खेल का रणक्षेत्र, ‘स्पर्धा 2026’ में खिलाड़ियों ने दिखाया जोश

इस अवसर पर जेकेएलयू के कुलपति डॉ. विजयसेखर चेल्लाबोनिया ने कहा, 'स्पर्धा केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि छात्रों के समग्र विकास का मंच है, जहां टीमवर्क, नेतृत्व और खेल भावना को प्रोत्साहन मिलता है।' वहीं, रजिस्ट्रार और सीएफओ सीए केके माहेश्वरी ने प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि इस आयोजन में युवाओं ने अनुशासन, समर्पण और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया, जिसने विश्वविद्यालय में खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।