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Rajasthan News : लुंगी-चप्पल में नहीं मिली ‘आचार्य’ को एंट्री, तो हो गया ‘ड्रेस कोड’ पर बवाल, जानें क्या है पूरा मामला?

जयपुर के जेएलएन (JLN) मार्ग स्थित एक कैफे में लुंगी और चप्पल पहनकर आए वृंदावन के आचार्य को 'ड्रेस कोड' का हवाला देकर एंट्री देने से मना कर दिया गया। इस घटना से आहत रामभक्त आचार्य ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर इसे भारतीय वेशभूषा का अपमान बताया है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 13, 2026

राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। JLN मार्ग स्थित एक कैफे में वृंदावन से आए एक आचार्य को उनकी पारंपरिक वेशभूषा यानी लुंगी और चप्पल की वजह से प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। इधर कैफे संचालकों की दलील है कि उनके कैफे में एन्ट्री के कुछ ड्रेस कोड हैं जिन्हें फॉलो किया जाना ज़रूरी है। कैफे का तर्क है कि यहां आने के लिए 'शूज़ और ट्राउज़र्स' पहनना अनिवार्य है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे 'ड्रेस कोड' बनाम 'भारतीय संस्कृति' की नई बहस छिड़ गई है।

वृंदावन से जयपुर आए थे आचार्य

जानकारी के अनुसार, पीड़ित शख्स का नाम आचार्य सतीश कृष्णा है, जो उत्तर प्रदेश के वृंदावन के निवासी हैं। आचार्य कृष्णा भगवान श्री कृष्ण और राम के अनन्य भक्त हैं और सामान्यतः इसी सात्विक वेशभूषा (लुंगी और साधारण पहनावे) में रहते हैं। वे किसी कार्यवश वृंदावन से जयपुर आए थे और जब वे जेएलएन मार्ग स्थित एक नामी कैफे में पहुंचे, तो वहां तैनात स्टाफ ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया।

'शूज़ और ट्राउज़र्स में आएं, लुंगी अलाउड नहीं'

आचार्य का आरोप है कि उन्हें कैफे के अंदर जाने से सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि उन्होंने जूते और पैंट नहीं पहनी थी। कैफे कर्मियों ने कथित तौर पर उनसे कहा कि यहां का नियम है कि ग्राहक केवल वेस्टर्न वेशभूषा या औपचारिक जूतों में ही आ सकते हैं। लुंगी और चप्पल में एंट्री देना कैफे की पॉलिसी के खिलाफ बताया गया।

आहत आचार्य ने सीएम और गृह मंत्री से लगाई गुहार

अपनी ही संस्कृति की धरती पर हुए इस अपमान से आचार्य सतीश कृष्णा बेहद आहत नजर आए। उन्होंने मौके पर ही वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा साझा की। एक दूसरे वीडियो में उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान जैसे राज्य में, जो अपनी गौरवशाली परंपराओं के लिए जाना जाता है, वहां भारतीय वेशभूषा के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कैफे प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इस वायरल वीडियो पर बवाल


कैफे का है ड्रेस कोड : फ्लोर मैनेजर

कैफे के फ्लोर मैनेजर विश्वजीत ने 'पत्रिका' को बताया कि वायरल हो रहे वीडियो की घटना रविवार 12 अप्रेल की है। उन्होंने बताया कि कैफे में एन्ट्री के बाकायदा ड्रेस कोड हैं जिसके लिए आचार्य को कहा गया।

ये हैं ड्रेस कोड

  • कैफे के अनुसार पुरुषों के लिए सभ्य वेशभूषा जैसे लंबे ट्राउज़र, जींस, जैकेट और बंद जूते ही मान्य हैं।
  • आगंतुकों से बीचवियर/ट्रेनर/धावक के कपड़ों से बचने का अनुरोध किया गया है।
  • सभी राष्ट्रीयताओं के पारंपरिक परिधान भी मान्य हैं।

सोशल मीडिया पर कैफे के खिलाफ भड़का आक्रोश

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कैफे के इस रवैये की कड़ी निंदा की है। कई लोगों का कहना है कि भारत में रहकर भारतीय पहनावे पर पाबंदी लगाना गुलामी की मानसिकता का परिचायक है। वहीं कुछ लोगों ने इसे कैफे का निजी अधिकार बताया है, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग आचार्य के समर्थन में खड़ा दिख रहा है। फिलहाल इस पूरे विवाद पर संबंधित कैफे की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या जवाब सामने नहीं आया है।

क्या कैफे लगा सकते हैं ऐसा ड्रेस कोड?

यह पहली बार नहीं है जब जयपुर या देश के किसी बड़े शहर के रेस्टोरेंट या कैफे में पारंपरिक पहनावे पर रोक लगी हो। कानूनन किसी भी सार्वजनिक सेवा प्रदाता संस्थान को वेशभूषा के आधार पर भेदभाव करने का अधिकार है या नहीं, यह एक कानूनी पेचीदगी है। हालांकि, राजस्थान की अतिथि देवो भवः की परंपरा में इस तरह की घटनाएं पर्यटन और संस्कृति की छवि को जरूर नुकसान पहुंचाती हैं।

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Published on:

13 Apr 2026 03:05 pm

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