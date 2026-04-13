Rajasthan News : लुंगी-चप्पल में नहीं मिली ‘आचार्य’ को एंट्री, तो हो गया ‘ड्रेस कोड’ पर बवाल, जानें क्या है पूरा मामला?

राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। JLN मार्ग स्थित एक कैफे में वृंदावन से आए एक आचार्य को उनकी पारंपरिक वेशभूषा यानी लुंगी और चप्पल की वजह से प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। इधर कैफे संचालकों की दलील है कि उनके कैफे में एन्ट्री के कुछ ड्रेस कोड हैं जिन्हें फॉलो किया जाना ज़रूरी है। कैफे का तर्क है कि यहां आने के लिए 'शूज़ और ट्राउज़र्स' पहनना अनिवार्य है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे 'ड्रेस कोड' बनाम 'भारतीय संस्कृति' की नई बहस छिड़ गई है।