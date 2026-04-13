Rajasthan Politics : ‘दोहिते’ अभिमन्यु ने शेयर किया ‘नानोसा’ भैरोसिंह शेखावत से जुड़ा पुराना किस्सा, भावुक कर रहा ये पोस्ट

इस संस्मरण का सबसे भावुक हिस्सा वह है जब एक बार भंडारी साहब ने शेखावत जी के सामने भावुक होकर कहा— "ये बच्चे (अभिमन्यु और मूमल) ज़रूर रोज़ मुझे संभालने आते हैं।" इस पर बाबोसा ने अपने चिर-परिचित मज़ाकिया अंदाज़ में कहा— "आप ही के तो बच्चे हैं भाईसाहब... और वैसे भी आपने भी तो इन्हें फ्रूटी का लालच दे रखा है।"



शेखावत जी की इस बात पर भंडारी साहब ने जो जवाब दिया, वह आज भी अभिमन्यु राजवी के कानों में गूंजता है। भंडारी साहब ने कहा था: “अब और देने के लिए मेरे पास है ही क्या भैरोंसिंह जी?”