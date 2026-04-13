Teacher Promotion: वरिष्ठता विलोपन से 20,000 वरिष्ठ अध्यापक प्रभावित, पदोन्नति पर भी संकट

जयपुर। शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन ने मंत्रालयिक ‘संवर्ग’ के अधिकारियों व कर्मचारियों की पदस्थापन प्रक्रिया को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कराने और लंबित डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) शीघ्र आयोजित करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने बताया कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर 15 अप्रैल 2026 तक रिक्त पदों पर नियुक्ति व लंबित डीपीसी पूरी करने और काउंसलिंग से पदस्थापन के आदेश जारी करने की मांग की गई है।