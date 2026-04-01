Chomu News: दुल्हन निकली ठग, पति-पत्नी समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, कई खुलासे होने की संभावना

शादी के नाम पर अलग-अलग बहानों से करीब 5 लाख रुपए वसूले गए। इसके अलावा दुल्हन के कपड़े, जेवर व अन्य सामान भी पीड़ित पक्ष से ही दिलवाया। होटल में शादी कर सामाजिक दबाव में भी राशि वसूली गई। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष ने नई दुल्हन के लिए लाखों के सोने-चांदी के जेवर और महंगे कपड़े भी खरीदे थे। विवाह के बाद महिला गहने पहनकर वॉशरूम जाने का बहाना कर फरार हो गई। जांच में सामने आया कि कथित दुल्हन व उसका साथी पहले से पति-पत्नी हैं और पूर्व में भी ऐसी वारदातें कर चुके हैं।