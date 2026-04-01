Rajasthan 12th Board Result : दिहाड़ी मजदूर का बेटा सोनू मेहरा 99.80% के साथ बना ‘ऑल राजस्थान’ टॉपर, तो सरकार ने भी कर दी ये बड़ी घोषणा

राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से घर से निकलकर सोनू मेहरा ने वह मुकाम हासिल किया है, जो संपन्न परिवारों के बच्चों के लिए भी एक मिसाल है। बुधवार को जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोनू मेहरा का भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान मंत्री ने न केवल सोनू की पीठ थपथपाई, बल्कि एक ऐसी घोषणा की जिसने राजस्थान में प्रतिभाओं के सम्मान की नई इबारत लिख दी है।