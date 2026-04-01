Weather Update 1 April: अभी-अभी मौसम बदला: इन जिलों में अगले 3 घंटे में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में पूर्वी ईरान और आसपास के क्षेत्रों में 3.1 किमी ऊंचाई पर एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। इसके साथ ही दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान और कच्छ क्षेत्र में भी ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। वहीं, उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी 1.5 किमी तक फैला चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहा है।