Rajasthan Politics : ‘सिर्फ एक महीने में साढ़े 5 लाख नए पदाधिकारी’, भजनलाल सरकार के खिलाफ आखिर क्या है राजस्थान कांग्रेस का नया और बड़ा प्लान?

पिछले कुछ समय से सुस्त पड़े संगठन को सक्रिय करने के लिए डोटासरा ने पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को फिर से मुख्यधारा में लाने का निर्णय लिया है। उन्होंने आह्वान किया है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अब कार्यकर्ताओं को अपनी स्थानीय स्तर की शक्ति को पहचानना होगा। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर सक्रिय लोगों को सीधे संगठन से जोड़ना भाजपा के पन्ना प्रमुख मॉडल का जवाब माना जा रहा है।