JCTSL: कंडम बसों को 5 महीने का एक्सटेंशन, दिसंबर में मिलनी थी 300 नई CNG बसें, टेंडर रद्द

शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए बीते पांच साल में बसों की खरीद नहीं हो पाई है। जेसीटीएमएल को पांच साल पहले 100 मिडी बसे मिली थी। पूर्ववती। सरकार के कार्यकाल में नई बसों की खरीद नहीं हुई। अब भाजपा सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने वाले हैं लेकिन अब तक नई बसों की खरीद को लेकर कोई प्लान अधिकारियों ने तैयार नहीं किया है। जेसीटीएसएसल पिछले 6 साल से इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का इंतजार कर रहा है। जेसीटीएसएल के बेड़े में पहले 300 बसें थी जेसीटीएसएल को हर दिन 28 लाख रुपए का राजस्व मिलता था और करीब डेढ़ लाख यात्री रोजाना बसों में सफर कर रहे थे। लेकिन अब बसों की संख्या घटकर 200 ही रह गई। जिससे राजस्व भी घटकर 19 लाख रुपए तक ही रह गया है।