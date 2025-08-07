7 अगस्त 2025,

जयपुर

Jaipur: आठवें फ्लोर पर बैठकर कर रहे थे चोरी के माल का बंटवारा, अचानक पहुंची पुलिस तो मच गया हड़कंप

Jaipur Crime News: पुलिस ने नकबजन गैंग का खुलासा करते हुए सरगना सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल तीन बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 07, 2025

Jaipur-Crime-News
आरोपियों के कब्जे से बरामद 15 लाख रुपए के जेवर व अन्य सामान। फोटो: पत्रिका

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने नकबजन गैंग का खुलासा करते हुए सरगना सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल तीन बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 15 लाख रुपए के जेवर, लैपटॉप, एलईडी और 40 हजार रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से रामपुरी चाकू, नकली पिस्टल बरामद की है।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विशाल, पिंटू बैरवा और सन्नी मुहाना के रहने वाले हैं। त्रिवेणी नगर निवासी सीता देवी ने 5 जुलाई को मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि उनका परिवार शादी में जयपुर से बाहर गए थे। पीछे से चोर ज्वैलरी व नकदी ले गए।

आठवें फ्लोर पर बैठे थे

थानाप्रभारी राजेन्द्र गोदारा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मुहाना स्थित अपार्टमेंट के बी ब्लॉक के आठवें फ्लोर पर चैक किया तो 6 जने चोरी के माल का बंटवारा रहे थे। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। लेकिन, पुलिस ने सभी को दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में मानसरोवर, मुहाना व जयपुर के अन्य थानों में नकबजनी की वारदात करना स्वीकार किया।

नकबजन गैंग के पास मिला ये सामान

पुलिस ने एक मंगलसूत्र, गले का सैट, टॉप्स, झुमकी, लॉकेट, सिक्का, चूड़ियां, चेन, पांच अंगूठी, एक नथ, छोटा माण्डलिया, सोने की बिंदी, लोंग, दो छोटे छत्र, 10 जोड़ी पायजेब, बिछिया, लटकन, चांदी के 93 सिक्के, दो एलईडी, लैपटॉप, पावर बैंक सहित अन्य सामान और 40 हजार 183 रुपए बरामद किए।

किराए पर रहते और वारदात करते

आरोपी थोड़े समय के लिए शहर में अलग-अलग जगह मकान, फ्लैट किराए पर लेकर रहते थे। सूने मकानों की रैकी करते है और रात को बाइक से चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम देते थे। एक लड़का गली के बाहर खड़ा कर देते जो आने-जाने वालों पर नजर रखता है। आरोपी चोरी के सामान को औने-पौने दामों में बेच देते थे।

Updated on:

07 Aug 2025 09:14 am

Published on:

07 Aug 2025 09:08 am

