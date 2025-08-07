Jaipur: आठवें फ्लोर पर बैठकर कर रहे थे चोरी के माल का बंटवारा, अचानक पहुंची पुलिस तो मच गया हड़कंप

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने नकबजन गैंग का खुलासा करते हुए सरगना सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल तीन बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 15 लाख रुपए के जेवर, लैपटॉप, एलईडी और 40 हजार रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से रामपुरी चाकू, नकली पिस्टल बरामद की है।