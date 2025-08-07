Bikaner: गाड़ी को मारी टक्कर… नाकाबंदी तोड़कर भागे, पुलिस ने 240KM पीछा कर पकड़े हिस्ट्रीशीटर सहित 4 बदमाश

बीकानेर (नावां शहर)। बीकानेर पुलिस की डीएसटी टीम ने नावां शहर पुलिस की मदद से 240 किलोमीटर दूर तक पीछा कर हार्डकोर इनामी बदमाश नरेश बिश्नोई और उसके तीन साथियों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ भागने और गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, जिसमें एक हवलदार घायल हो गया।
पकड़े गए चारों बदमाशों के खिलाफ मादक पदार्थ व हथियार तस्करी, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। सुबह 11 बजे सूचना मिलने के बाद डीएसटी टीम ने नोखा से नागौर, कुचामन होते हुए नावां शहर तक बदमाशों का पीछा किया।
बदमाशों ने दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी होने पर पकड़े गए। बदमाशों ने पुलिस वाहन को टक्कर मारी, जिससे हवलदार वासुदेव चारण को कुचामन के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
नरेश कुमार (25) पुत्र ओमप्रकाश बिश्नोई, निवासी रानीसर बास बीकानेर सदर थाने का हिस्ट्रीशीटर, कई गंभीर मामलों में वांछित, 25 हजार रुपए का इनामी। दिनेश (26) निवासी जवाहर नगर। रामनिवास बिश्नोई (24) पुत्र गंगा मिशन पूनिया, निवासी जवाहर नगर, विक्रम जाट (25) पुत्र भागीरथ गोपिया, निवासी जवाहर नगर।