Bikaner: गाड़ी को मारी टक्कर… नाकाबंदी तोड़कर भागे, पुलिस ने 240KM पीछा कर पकड़े हिस्ट्रीशीटर सहित 4 बदमाश

बीकानेर (नावां शहर)। बीकानेर पुलिस की डीएसटी टीम ने नावां शहर पुलिस की मदद से 240 किलोमीटर दूर तक पीछा कर हार्डकोर इनामी बदमाश नरेश बिश्नोई और उसके तीन साथियों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ भागने और गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, जिसमें एक हवलदार घायल हो गया।