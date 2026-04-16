Jaipur Death Trap: जयपुर में खूनी साजिश, उधार पैसे लौटाने बुलाया, फिर चाकू से चीरा पेट और रस्सी से घोंट दिया गला



पुलिस के अनुसार बांस बीलवा निवासी गोविंद मीणा ने रामचंद्रपुरा निवासी गोविंद बाडेवाल को करीब 30 लाख रुपए उधार दे रखे थे। मंगलवार को बाडेवाल ने फोन कर पैसे लौटाने की बात कही और गोविंद मीणा को लालबाग बुलाया। वहां मिलने के बाद आरोपी उसे अपने घर ले गया। इसके बाद रिश्तेदार से पैसे दिलवाने का झांसा देकर उसे रिंग रोड की ओर ले जाने लगा। रास्ते में आरोपी ने अपने साथी गिरधारी जाट को भी कार में बैठा लिया, जिससे पूरी साजिश साफ नजर आती है।